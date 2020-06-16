Московская биржа запустит торги иностранными акциями
Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин. Допуск иностранных бумаг, по его словам, пройдет в два этапа: торги первыми 25-30 акциями начнутся до конца лета, а осенью список будет увеличен до 50 бумаг. Впоследствии планируется расширять список, подчеркнул управляющий директор биржи Игорь Марич.
Биржа не будет заключать договоры с эмитентами акций, ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры (брокеры, которые по соглашению с биржей принимают на себя обязательства по поддержанию котировок, спроса или предложения бумаг). Если у маркетмейкера появится позиция на поставку большого объема бумаг, он будет выкупать их на оригинальном рынке, чтобы исполнить обязательства перед покупателем, рассказал Блохин. Кто будет выступать маркейтмекерами, он не раскрыл, но отметил, что интерес проявили как российские, так и крупные иностранные провайдеры ликвидности.
Московская биржа также допустит иностранные акции к сделкам репо с центральным контрагентом (ЦК, его функции выполняет входящий в группу биржи Национальный клиринговый центр), поэтому в случае необходимости участники смогут предоставлять или занимать бумаги для расчета с помощью этого механизма.
Торги иностранными акциями будут проводиться в рублях – большинство бирж торгуют иностранными акциями в своей национальной валюте, пояснил Блохин. Дивиденды по акциям будут выплачиваться в долларах.
Биржа планировала запустить торги 50 наиболее ликвидными иностранными акциями еще осенью 2018 г., но впоследствии отложила запуск на неопределенный срок. Такое решение было связано с нехваткой маркетмейкеров, объяснял тогда предправления биржи Александр Афанасьев.