Московская биржа запустит торги иностранными акциями

Биржа не будет заключать договоры с эмитентами акций, ликвидность будут обеспечивать маркетмейкеры (брокеры, которые по соглашению с биржей принимают на себя обязательства по поддержанию котировок, спроса или предложения бумаг). Если у маркетмейкера появится позиция на поставку большого объема бумаг, он будет выкупать их на оригинальном рынке, чтобы исполнить обязательства перед покупателем, рассказал Блохин. Кто будет выступать маркейтмекерами, он не раскрыл, но отметил, что интерес проявили как российские, так и крупные иностранные провайдеры ликвидности.