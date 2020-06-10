Розничные инвесторы вытащили фондовые индексы США на докризисный уровень

Нынешний кризис, вероятно, можно будет считать первым, когда частники массово скупали акции на дне и даже опережали профессиональных инвесторов, многие из которых призывали к осторожности после того, как рынок рухнул в результате остановки целых секторов экономики из-за пандемии коронавируса и карантина. После кризиса 2008 г. паевые фонды акций в США фиксировали отток средств из-за ухода розничных инвесторов значительную часть десятилетия, несмотря на рост рынка.