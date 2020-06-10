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Розничные инвесторы вытащили фондовые индексы США на докризисный уровень

Акции обанкротившихся компаний подорожали на сотни процентов
Михаил Оверченко
Reuters

Профессиональные инвесторы десятилетиями учили частных, что покупать акции надо не на пике рынка, когда все жадничают, а после обвала, когда все боятся. Похоже, кое-чему последние все-таки научились. Стремительное восстановление фондового рынка США после катастрофического марта во многом обеспечили именно частные инвесторы. 

Нынешний кризис, вероятно, можно будет считать первым, когда частники массово скупали акции на дне и даже опережали профессиональных инвесторов, многие из которых призывали к осторожности после того, как рынок рухнул в результате остановки целых секторов экономики из-за пандемии коронавируса и карантина. После кризиса 2008 г. паевые фонды акций в США фиксировали отток средств из-за ухода розничных инвесторов значительную часть десятилетия, несмотря на рост рынка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных