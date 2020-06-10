Розничные инвесторы вытащили фондовые индексы США на докризисный уровень

Розничные инвесторы вытащили фондовые индексы США на докризисный уровеньАкции обанкротившихся компаний подорожали на сотни процентов
Профессиональные инвесторы десятилетиями учили частных, что покупать акции надо не на пике рынка, когда все жадничают, а после обвала, когда все боятся. Похоже, кое-чему последние все-таки научились. Стремительное восстановление фондового рынка США после катастрофического марта во многом обеспечили именно частные инвесторы.
Нынешний кризис, вероятно, можно будет считать первым, когда частники массово скупали акции на дне и даже опережали профессиональных инвесторов, многие из которых призывали к осторожности после того, как рынок рухнул в результате остановки целых секторов экономики из-за пандемии коронавируса и карантина. После кризиса 2008 г. паевые фонды акций в США фиксировали отток средств из-за ухода розничных инвесторов значительную часть десятилетия, несмотря на рост рынка.