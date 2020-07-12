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СМИ узнали о возможном пересмотре сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Ведомости

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, невходящие в картель, 15 июля обсудят по видеосвязи ситуацию на рынке и будущее сделки по сокращению добычи нефти, пишет The Wall Street Journal. Источники в ОПЕК рассказали изданию, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, в том числе и Россия, одобряют идею постепенного увеличения добычи нефти в августе. Такая идея возникла на фоне постепенного восстановления спроса на нефть.

По информации газеты, Саудовская Аравия предложил странам ОПЕК+ смягчить квоты на 2 млн баррелей в день, то есть сократить в августе нефтедобычу на 7,7 млн баррлей в сутки вместо ранее оговоренных 9,7 млн баррелей. Один из источников издания заявил, что дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен станет самоубийством для ОПЕК.

О том, что 15 июля члены ОПЕК+ будут обсуждать возможность сохранения нынешней квоты еще на месяц или смягчения условий сделки, также пишет Bloomberg со ссылкой на представителей нескольких делегаций. По информации двух источников агентства, российские компании готовы нарастить добычу в августе.

В начале июля министр энергетики России Александр Новак говорил, что пока каких-либо решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных