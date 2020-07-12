СМИ узнали о возможном пересмотре сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, невходящие в картель, 15 июля обсудят по видеосвязи ситуацию на рынке и будущее сделки по сокращению добычи нефти, пишет The Wall Street Journal. Источники в ОПЕК рассказали изданию, что Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, в том числе и Россия, одобряют идею постепенного увеличения добычи нефти в августе. Такая идея возникла на фоне постепенного восстановления спроса на нефть.