WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Другие эксперты полагают, что спрос на нефть, резко упавший во время пандемии коронавируса, не сможет восстановиться до докризисных уровней за короткий промежуток времени. Низкий спрос может удерживать цены на нефть на текущем уровне, отмечают они. Аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что компаниям придется дополнительно инвестировать в добычу $625 млрд к 2030 г., чтобы удовлетворить спрос. «Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно», – заявил он газете.