Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Ведомости

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.

«Давление недофинансирования будет очень серьезным. Некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу», – заявил изданию главный инвестиционный директор хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Другие эксперты полагают, что спрос на нефть, резко упавший во время пандемии коронавируса, не сможет восстановиться до докризисных уровней за короткий промежуток времени. Низкий спрос может удерживать цены на нефть на текущем уровне, отмечают они. Аналитик JPMorgan Кристиан Малек считает, что компаниям придется дополнительно инвестировать в добычу $625 млрд к 2030 г., чтобы удовлетворить спрос. «Может ли стоимость нефти достичь $100 в предстоящие два года? Конечно», – заявил он газете.

Директор по инвестициям лондонского фонда Matilda Capital Management Ричард Фуллартон не исключил роста цен на нефть выше $100 за баррель до конца текущего года. «Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее», – сказал он.

В четверг нефть WTI в ходе торгов подешевела на 3,33% до $39,54 за баррель.

Ранее по теме: Дорогая нефть становится проблемой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных