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Сотрудникам «Тинькофф банка» продлили удаленный режим работы до сентября

Ведомости

Руководство «Тинькофф банка» решило продлить удаленный режим работы до конца лета. Об этом говорится в письме председателя правления банка Оливера Хьюза сотрудникам банка. Копия письма есть у «Ведомостей».

«Мы приняли решение сдвинуть наше возвращение в офис еще на месяц – до 1 сентября. Хотя понимаем, что и потом мы не будем работать в привычном режиме. Но мы готовы искать лучший способ организовать нашу совместную работу, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует нам COVID. Поэтому, если говорить о ближайшей перспективе, – в нашем офисе мы не сможем находиться все вместе одновременно и будем чередовать посещаемость так, чтобы снизить возможности для распространения вируса», – говорится в письме.

По мнению Хьюза, правительство вряд ли сможет победить коронавирус до конца года. Он призвал сотрудников банка быть максимально осторожными. «Процент заболевших в нашем коллективе в разы ниже, чем в других корпорациях страны», – отметил он.

Сотрудники «Тинькофф банка» более трех месяцев работают удаленно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных