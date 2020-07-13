Сотрудникам «Тинькофф банка» продлили удаленный режим работы до сентября
Руководство «Тинькофф банка» решило продлить удаленный режим работы до конца лета. Об этом говорится в письме председателя правления банка Оливера Хьюза сотрудникам банка. Копия письма есть у «Ведомостей».
«Мы приняли решение сдвинуть наше возвращение в офис еще на месяц – до 1 сентября. Хотя понимаем, что и потом мы не будем работать в привычном режиме. Но мы готовы искать лучший способ организовать нашу совместную работу, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует нам COVID. Поэтому, если говорить о ближайшей перспективе, – в нашем офисе мы не сможем находиться все вместе одновременно и будем чередовать посещаемость так, чтобы снизить возможности для распространения вируса», – говорится в письме.
По мнению Хьюза, правительство вряд ли сможет победить коронавирус до конца года. Он призвал сотрудников банка быть максимально осторожными. «Процент заболевших в нашем коллективе в разы ниже, чем в других корпорациях страны», – отметил он.
Сотрудники «Тинькофф банка» более трех месяцев работают удаленно.