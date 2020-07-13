Сотрудникам «Тинькофф банка» продлили удаленный режим работы до сентября

«Мы приняли решение сдвинуть наше возвращение в офис еще на месяц – до 1 сентября. Хотя понимаем, что и потом мы не будем работать в привычном режиме. Но мы готовы искать лучший способ организовать нашу совместную работу, ориентируясь на новые ограничения, которые диктует нам COVID. Поэтому, если говорить о ближайшей перспективе, – в нашем офисе мы не сможем находиться все вместе одновременно и будем чередовать посещаемость так, чтобы снизить возможности для распространения вируса», – говорится в письме.