ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 000 карт клиентов Joom
Банк России и платежная система Visa предупредили кредитные организации об утечке данных 55 000 банковских карт клиентов маркетплейса Joom, который занимается поставкой товаров из Китая в другие страны, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителей нескольких банков. В «слитой» базе содержатся первые шесть и последние четыре цифры номеров карт, срок их действия, информация о платежных системах и банках, выпустивших карты, ФИО владельцев, их контактные данные и адрес проживания.
Представитель Joom подтвердил РБК, что злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов маркетплейса, в результате чего в марте клиентские данные были слиты в сеть. Однако угроза в дальнейшем была устранена, отношения с контрагентом прекращены, подчеркнул собеседник издания. В марте Joom предупредил об утечке «как минимум 1000 пользователей» из России и Белоруссии и не говорил, что в открытый доступ попали не только персональные данные, но и сведения о банковских картах. «Ведомости» отправили запрос в ЦБ и Visa.
Информацию о «сливе» данных 55 000 клиентов представитель маркетплейса не подтвердил. «Подтвердить информацию об объеме в 55 000 мы не можем: сперва нам нужно изучить опубликованную базу и проанализировать ее на предмет соответствия нашим данным», – сказал он.
РБК обнаружил несколько объявлений о базе с информацией о клиентах Joom на специализированных сайтах и в Telegram-каналах, большую часть из них можно скачать бесплатно. По данным издания, «утекли» сведения клиентов Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф банка, Росбанка, Почта банка, Киви банка, Абсолют банка, «Ак Барса», Промсвязьбанка, Ситибанка, Юникредит банка, банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Ренессанс кредит» и других российских и зарубежных банков. Представитель Промсвязьбанка уточнил, что «слитая» информация не позволяет мошенникам украсть деньги с карт.