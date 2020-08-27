ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 000 карт клиентов Joom

Представитель Joom подтвердил РБК, что злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов маркетплейса, в результате чего в марте клиентские данные были слиты в сеть. Однако угроза в дальнейшем была устранена, отношения с контрагентом прекращены, подчеркнул собеседник издания. В марте Joom предупредил об утечке «как минимум 1000 пользователей» из России и Белоруссии и не говорил, что в открытый доступ попали не только персональные данные, но и сведения о банковских картах. «Ведомости» отправили запрос в ЦБ и Visa.