Marriott обнаружила утечку данных 5,2 млн клиентов через российский отель

В Marriott считают, что утечка началась в середине января 2020 г., но обнаружила ее компания только в конце февраля. Доступ к данным был получен через учетные записи двух сотрудников отеля, работающего по франшизе, заявила компания. Это российский отель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Брэндана Макмануса, сообщившего об этом газете по электронной почте. Макманус не сказал, подозревают ли в нарушении самих сотрудников или кто-то взломал их аккаунты.