Marriott обнаружила утечку данных 5,2 млн клиентов через российский отель
Гостиничная сеть Marriott International расследует утечку персональных данных 5,2 млн клиентов, сообщила она на своем сайте. Среди них имена, даты рождения, адреса электронной почты, номера телефонов и программ лояльности ее гостей. Компания полагает, что это не затронуло более важную информацию, например паспортные данные, номера водительских удостоверений, информацию об использовавшихся для платежа картах.
В Marriott считают, что утечка началась в середине января 2020 г., но обнаружила ее компания только в конце февраля. Доступ к данным был получен через учетные записи двух сотрудников отеля, работающего по франшизе, заявила компания. Это российский отель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Брэндана Макмануса, сообщившего об этом газете по электронной почте. Макманус не сказал, подозревают ли в нарушении самих сотрудников или кто-то взломал их аккаунты.
Это уже как минимум третий подобный инцидент с Marriott за последние полтора года. В октябре 2019 г. компания сообщила, что неизвестные хакеры получили доступ к данным более 1500 ее сотрудников. В ноябре 2018 г. произошла утечка данных более 300 млн клиентов принадлежащей ей сети Starwood. За это британские регуляторы оштрафовали Marriott на $124 млн.