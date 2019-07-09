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Marriott выплатит $124 млн штрафа из-за утечки данных

Marriott выплатит штраф в $124 млн из-за произошедшей в ноябре 2018 г. утечки данных гостей. Об этом говорится в сообщении на сайте управления комиссара по информации Великобритании – регулятора в сфере данных.

В нем отмечается, что в результате «киберинцидента» утекло 339 млн записей о гостях по всему миру. 30 млн из них, подчеркивается в сообщении, связаны с жителями 31 страны Европейской экономической зоны, а 7 млн – с жителями Великобритании. Управление комиссара добавило, что Marriott произвела необходимые улучшения в области безопасности.

Как поясняла в ноябре 2018 г. Marriott, утечка произошла из-за несанкционированного доступа в систему бронирования сети отелей Starwood, принадлежащей Marriott. Всего в системе бронирования данные 500 млн клиентов, отмечала компания, учетные записи 327 млн клиентов содержали такие данные, как имена, даты рождения, пол, номера телефонов, данные паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. Marriott также предупредила тогда, что хакеры могли получить сведения и о банковских картах некоторых гостей.

Это второй крупный штраф за неделю, отмечает CNN. 8 июля британское управление комиссара по информации сообщило, что обяжет British Airways выплатить $230 млн из-за утечки данных 500 000 клиентов.

Компания Marriott International основана в 1927 г. Она объединяет более 6700 гостиниц под десятками брендов в 130 странах мира. Центральный офис находится в пригороде Вашингтона – Бетесде. Помимо бренда Marriott компании также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и др. В 2015 г. Marriott International и Starwood Hotels & Resorts объявили о слиянии.