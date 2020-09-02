Курс доллара превысил 75 рублей после заявления ФРГ об отравлении Навального

Курсы изменились на фоне заявления правительства Германии о том, что в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нашли яд из группы «Новичок». В правительстве Германии осудили «нападение» на Навального и призывают российское правительство объяснить произошедшее. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что германская сторона не проинформировала Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком».