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Курс доллара превысил 75 рублей после заявления ФРГ об отравлении Навального

Ведомости

Рубль отреагировал падением к доллару примерно на 40 коп. Курс доллара вырос на 2,12% до 75,14 руб. по состоянию на 16.54 мск, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Курс евро к рублю также продолжает расти ‒ на1,39% до 88,88 руб. 

Курсы изменились на фоне заявления правительства Германии о том, что в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нашли яд из группы «Новичок». В правительстве Германии осудили «нападение» на Навального и призывают российское правительство объяснить произошедшее. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что германская сторона не проинформировала Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком». 

22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точное название вещества, которым он был отравлен, врачи не установили.

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных