Курс доллара превысил 75 рублей после заявления ФРГ об отравлении Навального
Рубль отреагировал падением к доллару примерно на 40 коп. Курс доллара вырос на 2,12% до 75,14 руб. по состоянию на 16.54 мск, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. Курс евро к рублю также продолжает расти ‒ на1,39% до 88,88 руб.
Курсы изменились на фоне заявления правительства Германии о том, что в крови основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нашли яд из группы «Новичок». В правительстве Германии осудили «нападение» на Навального и призывают российское правительство объяснить произошедшее. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что германская сторона не проинформировала Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком».
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точное название вещества, которым он был отравлен, врачи не установили.