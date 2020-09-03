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Экс-жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Ведомости

Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире по версии Bloomberg. Ее состояние оценивается в $68 млрд.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, Скотт заняла 12-ю строчку в числе самых богатых людей мира после того, как ее состояние увеличилось на $630 млн. Самая богатая женщина США теперь стала самой богатой женщиной в мире, опередив владелицу L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс ($66,8 млрд, 13-я строчка в общем рейтинге). На третьем месте оказалась Элис Уолтон, дочь основателя американского ретейлера Walmart Сэма Уолтона ($63,6 млрд, 16-е место в списке Bloomberg).

Скотт при разводе в июле 2019 г. получила четверть принадлежащих Безосу акций Amazon, которые тогда оценивались в $36 млрд. За год благодаря росту стоимости бумаг ритейлера ее состояние увеличилось почти в два раза. После удорожания акций компании в июне Скотт стала самой богатой американкой.

В конце августа экс-супруг Скотт, основатель Amazon Джефф Безос стал первым в мире человеком, чье состояние в моменте превысило $200 млрд. Во время торгов на бирже NASDAQ 25 августа бумаги ритейлера торговались по цене свыше $3357. Благодаря этому состояние Безоса, которому принадлежат 11% акций, достигло $200,2 млрд. Сейчас его активы оцениваются Bloomberg уже в $207 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных