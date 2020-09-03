Экс-жена Джеффа Безоса стала самой богатой женщиной в мире

Скотт при разводе в июле 2019 г. получила четверть принадлежащих Безосу акций Amazon, которые тогда оценивались в $36 млрд. За год благодаря росту стоимости бумаг ритейлера ее состояние увеличилось почти в два раза. После удорожания акций компании в июне Скотт стала самой богатой американкой.