Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило $200 млрд

Предыдущий рекорд Безос побил в июле: тогда его личные активы выросли до рекордных $182,6 млрд. В начале августа основатель Amazon продал акций компании на $3,1 млрд, получив после вычета налогов $2,4 млрд. В апреле Forbes в третий раз поместил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. По оценкам журнала, на тот момент его состояние составляло $113 млрд.