Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило $200 млрд
Личное состояние основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса в моменте превысило $200 млрд, пишет Forbes. По данным издания, это произошло благодаря росту стоимости акций компании.
Накануне стоимость бумаг компании на бирже NASDAQ выросла с $3294,99 до 3346,49 (на 1,18%). На максимуме они торговались по цене свыше $3357, благодаря этому состояние Безоса, которому принадлежат 11% акций, достигло $200,2 млн. После корректировки стоимости бумаг Amazon, по данным рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, состояние Безоса оценивалось уже в $199,7 млрд.
Предыдущий рекорд Безос побил в июле: тогда его личные активы выросли до рекордных $182,6 млрд. В начале августа основатель Amazon продал акций компании на $3,1 млрд, получив после вычета налогов $2,4 млрд. В апреле Forbes в третий раз поместил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. По оценкам журнала, на тот момент его состояние составляло $113 млрд.