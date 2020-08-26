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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило $200 млрд

Ведомости

Личное состояние основателя онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса в моменте превысило $200 млрд, пишет Forbes. По данным издания, это произошло благодаря росту стоимости акций компании.

Накануне стоимость бумаг компании на бирже NASDAQ выросла с $3294,99 до 3346,49 (на 1,18%). На максимуме они торговались по цене свыше $3357, благодаря этому состояние Безоса, которому принадлежат 11% акций, достигло $200,2 млн. После корректировки стоимости бумаг Amazon, по данным рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени, состояние Безоса оценивалось уже в $199,7 млрд.

Предыдущий рекорд Безос побил в июле: тогда его личные активы выросли до рекордных $182,6 млрд. В начале августа основатель Amazon продал акций компании на $3,1 млрд, получив после вычета налогов $2,4 млрд. В апреле Forbes в третий раз поместил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. По оценкам журнала, на тот момент его состояние составляло $113 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных