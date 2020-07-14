Бывшая жена основателя Amazon в моменте стала самой богатой женщиной в мире
Бывшая жена гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос на несколько часов стала самой богатой женщиной в мире, об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.
По данным рейтинга, отмечает Forbes, состояние Маккензи Безос на 18.30 мск 13 июля оценивалось в $65,2 млрд, против состояния лидера рейтинга, внучки основателя L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майер- $64,1 млрд на 18.30. В 20:00 мск разрыв между ними был меньше, но Безос по-прежнему лидировала. Ее состояние на тот момент оценивалось в $64,8 млрд, а состояние Бетанкур-Майер — в $64,4 млрд. Однако уже на 5.00 мск 14 июля Бетанкур-Майер вернула себе первенство ($64,4 млрд), в то время, как состояние Безос уменьшилось до $60,8 млрд.
Состояние самого Безоса достигло рекордных значений и приближается к $200 млрд. С 1 июля акции Amazon подорожали больше чем на 15%, благодаря чему Маккензи Безос на прошлой неделе уже стала богатейшей женщиной США, ее состояние тогда оценили в $62,3 млрд. В понедельник, 13 июля стоимость бумаг онлайн-ритейлера обновила исторический максимум в $3344,29. Маккензи Безос получила 25% доли бывшего мужа в Amazon после самого дорогого развода в истории, завершившегося в июле 2019 г. На тот момент этот пакет стоил $36 млрд.
Предыдущий рекорд стоимости акций Amazon был поставлен 9 июля. Капитализация компании увеличилась до $1,54 трлн, а состояние Джеффа Безоса ‒ до рекордных $182,6 млрд. По оценке Forbes, Безос стал самым богатым человеком в мире. В апреле журнал оценивал его состояние в $113 млрд. Сейчас он владеет 11,1% Amazon. Чем больше состояние Маккензи Безос, тем больше она, как ожидается, пожертвует. В прошлом году она подписала Giving Pledge — обещание отдать на благотворительность не менее половины своего состояния. Джефф Безос Giving Pledge не подписывал, отмечает Forbes.