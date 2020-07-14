Бывшая жена основателя Amazon в моменте стала самой богатой женщиной в мире

По данным рейтинга, отмечает Forbes, состояние Маккензи Безос на 18.30 мск 13 июля оценивалось в $65,2 млрд, против состояния лидера рейтинга, внучки основателя L'Oreal Франсуазы Бетанкур-Майер- $64,1 млрд на 18.30. В 20:00 мск разрыв между ними был меньше, но Безос по-прежнему лидировала. Ее состояние на тот момент оценивалось в $64,8 млрд, а состояние Бетанкур-Майер — в $64,4 млрд. Однако уже на 5.00 мск 14 июля Бетанкур-Майер вернула себе первенство ($64,4 млрд), в то время, как состояние Безос уменьшилось до $60,8 млрд.