Бывшая супруга основателя Amazon стала богатейшей женщиной США

Бывшая супруга основателя Amazon стала богатейшей женщиной СШАСостояние Маккензи Безос выросло до $62,3 млрд
Бывшая супруга самого богатого в мире человека — основателя Amazon Джеффа Безоса — Маккензи Безос стала богатейшей женщиной США, пишет Forbes. Ее состояние за неделю увеличилось почти на $6 млрд, подсчитал журнал. Если ее состояние увеличится еще на $2 млрд, то, по оценке Forbes, она станет самой богатой женщиной в мире.
Акции Amazon сo 2 по 9 июля поднялись в цене на 10%, в результате чего состояние Маккензи Безос выросло на $5,7 млрд, уточняет журнал. В результате этого в рейтинге самых богатейших женщин США дочь основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон опустилась на второе место. Ее состояние Forbes оценивает в $57,3 млрд.
Самой богатой женщиной в мире на сегодняшний день является внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер с состоянием в $64 млрд. Однако, если состояние Маккензи Безос увеличится еще на $2 млрд, то, по оценке Forbes, она станет богатейшей женщиной мира.
Джефф и Маккензи Безос развелись год назад — в июле 2019 г. Супруга получила 25% принадлежавших Безосу акций компании. На тот момент стоимость полученного женщиной пакета оценивалась в $36 млрд. С момента развода состояние обоих супругов значительно увеличилось благодаря росту котировок компании.
9июля стоимость акций Amazon достигла рекордного максимума. Капитализация компании увеличилась до $1,54 трлн, а состояние Джеффа Безоса — до рекордных $182,6 млрд. По оценке Forbes, Безос стал самым богатым человеком в мире. В апреле журнал оценивал его состояние в $113 млрд.Сейчас он владеет 11,1% Amazon.