Бывшая супруга основателя Amazon стала богатейшей женщиной США

Бывшая супруга самого богатого в мире человека — основателя Amazon Джеффа Безоса — Маккензи Безос стала богатейшей женщиной США, пишет Forbes. Ее состояние за неделю увеличилось почти на $6 млрд, подсчитал журнал. Если ее состояние увеличится еще на $2 млрд, то, по оценке Forbes, она станет самой богатой женщиной в мире.