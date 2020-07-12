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Бывшая супруга основателя Amazon стала богатейшей женщиной США

Состояние Маккензи Безос выросло до $62,3 млрд
Ирина Чевтаева
TASS

Бывшая супруга самого богатого в мире человека — основателя Amazon Джеффа Безоса — Маккензи Безос стала богатейшей женщиной США, пишет Forbes. Ее состояние за неделю увеличилось почти на $6 млрд, подсчитал журнал. Если ее состояние увеличится еще на $2 млрд, то, по оценке Forbes, она станет самой богатой женщиной в мире.

Акции Amazon сo 2 по 9 июля поднялись в цене на 10%, в результате чего состояние Маккензи Безос выросло на $5,7 млрд, уточняет журнал. В результате этого в рейтинге самых богатейших женщин США дочь основателя сети супермаркетов Walmart Элис Уолтон опустилась на второе место. Ее состояние Forbes оценивает в $57,3 млрд.

Самой богатой женщиной в мире на сегодняшний день является внучка основателя L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майер с состоянием в $64 млрд. Однако, если состояние Маккензи Безос увеличится еще на $2 млрд, то, по оценке Forbes, она станет богатейшей женщиной мира.

Джефф и Маккензи Безос развелись год назад — в июле 2019 г. Супруга получила 25% принадлежавших Безосу акций компании. На тот момент стоимость полученного женщиной пакета оценивалась в $36 млрд. С момента развода состояние обоих супругов значительно увеличилось благодаря росту котировок компании.

9июля стоимость акций Amazon достигла рекордного максимума. Капитализация компании увеличилась до $1,54 трлн, а состояние Джеффа Безоса — до рекордных $182,6 млрд. По оценке Forbes, Безос стал самым богатым человеком в мире. В апреле журнал оценивал его состояние в $113 млрд.Сейчас он владеет 11,1% Amazon. 

Ранее по теме: История развода стоимостью $39 миллиардов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных