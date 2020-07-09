Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных $180 млрд

Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon достигла рекордного максимума в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость компании выросла до $1,54 трлн. Благодаря этому состояние ее основателя Джеффа Безоса выросло до рекордных $182,6 млрд. По оценке Forbes, Безос ‒ самый богатый человек в мире. Ему принадлежит 11,1% Amazon. Как отмечает журнал, это рекордные значения за все время ведения статистики.