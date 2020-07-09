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Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось до рекордных $180 млрд

Ведомости

Стоимость акций онлайн-ритейлера Amazon достигла рекордного максимума в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость компании выросла до $1,54 трлн. Благодаря этому состояние ее основателя Джеффа Безоса выросло до рекордных $182,6 млрд. По оценке Forbes, Безос ‒ самый богатый человек в мире. Ему принадлежит 11,1% Amazon. Как отмечает журнал, это рекордные значения за все время ведения статистики. 

Акции Amazon подешевели на 15% в первой половине марта, когда в США начала расти заболеваемость коронавирусом. После мартовского спада стоимость акций увеличилась более чем на 80%, что объясняется ростом сегмента онлайн-торговли на фоне закрытия магазинов и торговых центров.

Предыдущий рекорд был побит 2 июля, тогда состояние Безоса достигло $172 млрд.

В апреле Forbes в третий раз поместил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. По оценкам журнала, на тот момент его состояние составляло $113 млрд.

Ранее по теме: Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных