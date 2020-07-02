Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

Рост состояния миллиардера объясняется подорожанием акций Amazon. В среду стоимость акций поднялась на 4,4% до рекордного значения – $2878,7 за бумагу. По данным Bloomberg, только в первой половине этого года состояние бизнесмена, владеющего 11% акций Amazon, увеличилось на $56,7 млрд.