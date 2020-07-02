Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, основателя американского онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса достигло $172 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Рост состояния миллиардера объясняется подорожанием акций Amazon. В среду стоимость акций поднялась на 4,4% до рекордного значения – $2878,7 за бумагу. По данным Bloomberg, только в первой половине этого года состояние бизнесмена, владеющего 11% акций Amazon, увеличилось на $56,7 млрд.
До предыдущего рекордного значения в $167,7 млрд состояние Безоса увеличилось в сентябре 2018 г., до расставания с супругой Маккензи. Сейчас ее состояние (Маккензи Безос принадлежит 4% акций Amazon) оценивается в $56,9 млрд.
В апреле Forbes в третий раз подряд назвал Безоса богатейшим человеком в мире. На тот момент, по оценкам журнала, его состояние составляло $113 млрд.