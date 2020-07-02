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Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

Ведомости

Состояние богатейшего в мире человека, основателя американского онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса достигло $172 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рост состояния миллиардера объясняется подорожанием акций Amazon. В среду стоимость акций поднялась на 4,4% до рекордного значения – $2878,7 за бумагу. По данным Bloomberg, только в первой половине этого года состояние бизнесмена, владеющего 11% акций Amazon, увеличилось на $56,7 млрд.

До предыдущего рекордного значения в $167,7 млрд состояние Безоса увеличилось в сентябре 2018 г., до расставания с супругой Маккензи. Сейчас ее состояние (Маккензи Безос принадлежит 4% акций Amazon) оценивается в $56,9 млрд.

В апреле Forbes в третий раз подряд назвал Безоса богатейшим человеком в мире. На тот момент, по оценкам журнала, его состояние составляло $113 млрд.

Ранее по теме: Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2020 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных