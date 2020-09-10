«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ставки по коротким безотзывным вкладам в белорусском ВТБ с 4 сентября выросли примерно на 10 п.п. — до 18,7-18,8% годовых. В местном «Альфа-банке» ставка по безотзывному вкладу в белорусских рублях с 4 августа по 2 сентября увеличилась с 8% до 17% годовых, по отзывному вкладу на два месяца — с 8,5% до 16%. Доходность по нескольким вкладам на 35 дней в ВЭБ Белоруссии с 7 сентября составляет 17% вместо 11-12,5% в последний день июля.