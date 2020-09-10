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«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам

Ведомости

Белорусские «дочки» российских банков увеличили ставки по вкладам в местной валюте, сообщает РБК. По данным издания на 9 сентября 16:00 мск, предлагаемая ими доходность по вкладам была на 2-3% выше, чем у других банков. 

Так, БПС Сбербанк — дочерняя организация российского Сбербанка — с 1 сентября увеличил ставки по короткому безотзывному вкладу «Сохраняй» на 2,7 п.п., до 12,45% годовых. Безотзывным считается вклад, средства с которого нельзя забрать досрочно. Кроме того, с 7 сентября кредитная организация запустила новый вклад «Приумножай +» со сроком 35 дней и доходностью 17% годовых.

Ставки по коротким безотзывным вкладам в белорусском ВТБ с 4 сентября выросли примерно на 10 п.п. — до 18,7-18,8% годовых. В местном «Альфа-банке» ставка по безотзывному вкладу в белорусских рублях с 4 августа по 2 сентября увеличилась с 8% до 17% годовых, по отзывному вкладу на два месяца — с 8,5% до 16%. Доходность по нескольким вкладам на 35 дней в ВЭБ Белоруссии с 7 сентября составляет 17% вместо 11-12,5% в последний день июля.

Белорусские банки увеличили ставки по вкладам в августе, когда после президентских выборов 9 августа в стране начались акции протеста. В начале сентября крупнейшие кредитные организации республики подняли ставки по безотзывным вкладам в среднем до 14–15% годовых.

При этом в конце августа белорусский рубль обновил исторический минимум и на торгах 28 августа составил 2,6 руб. к доллару. 8 сентября национальная валюта несколько укрепилась — выросла до 2,64 белорусского руб. за доллар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных