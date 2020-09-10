«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам
Белорусские «дочки» российских банков увеличили ставки по вкладам в местной валюте, сообщает РБК. По данным издания на 9 сентября 16:00 мск, предлагаемая ими доходность по вкладам была на 2-3% выше, чем у других банков.
Так, БПС Сбербанк — дочерняя организация российского Сбербанка — с 1 сентября увеличил ставки по короткому безотзывному вкладу «Сохраняй» на 2,7 п.п., до 12,45% годовых. Безотзывным считается вклад, средства с которого нельзя забрать досрочно. Кроме того, с 7 сентября кредитная организация запустила новый вклад «Приумножай +» со сроком 35 дней и доходностью 17% годовых.
Ставки по коротким безотзывным вкладам в белорусском ВТБ с 4 сентября выросли примерно на 10 п.п. — до 18,7-18,8% годовых. В местном «Альфа-банке» ставка по безотзывному вкладу в белорусских рублях с 4 августа по 2 сентября увеличилась с 8% до 17% годовых, по отзывному вкладу на два месяца — с 8,5% до 16%. Доходность по нескольким вкладам на 35 дней в ВЭБ Белоруссии с 7 сентября составляет 17% вместо 11-12,5% в последний день июля.
Белорусские банки увеличили ставки по вкладам в августе, когда после президентских выборов 9 августа в стране начались акции протеста. В начале сентября крупнейшие кредитные организации республики подняли ставки по безотзывным вкладам в среднем до 14–15% годовых.
При этом в конце августа белорусский рубль обновил исторический минимум и на торгах 28 августа составил 2,6 руб. к доллару. 8 сентября национальная валюта несколько укрепилась — выросла до 2,64 белорусского руб. за доллар.