Стоимость акций Сбербанка снизилась на фоне выплаты дивидендов
Стоимость обыкновенных акций Сбербанка снизилась на 8,41% по отношению к цене закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные Московской биржи. На 14:28 мск цена одной акции составила 208,13 руб.
Привелигированные акции Сбербанка также подешевели на торгах. Их стоимость на бирже к 14:28 мск составила 199,99 за акцию — на 9,1% меньше, чем на вчерашнем закрытии торгов.
25 сентября акционеры Сбербанка на общем годовом собрании одобрили дивиденды за 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,4 млрд руб. Эта сумма стала рекордной среди всех российских компаний за всю историю. На одну акцию кредитная организация выплатит дивиденды в размере 18,70 руб.
1 октября был последний день, когда можно было приобрести акции Сбербанка, по которым будут выплачены дивиденды за 2019 год. Дата отсечки под дивиденды установлена на 5 октября этого года.