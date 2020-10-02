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Стоимость акций Сбербанка снизилась на фоне выплаты дивидендов

Ведомости

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка снизилась на 8,41% по отношению к цене закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные Московской биржи. На 14:28 мск цена одной акции составила 208,13 руб.

Привелигированные акции Сбербанка также подешевели на торгах. Их стоимость на бирже к 14:28 мск составила 199,99 за акцию — на 9,1% меньше, чем на вчерашнем закрытии торгов.

25 сентября акционеры Сбербанка на общем годовом собрании одобрили дивиденды за 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по МСФО — 422,4 млрд руб. Эта сумма стала рекордной среди всех российских компаний за всю историю. На одну акцию кредитная организация выплатит дивиденды в размере 18,70 руб.

1 октября был последний день, когда можно было приобрести акции Сбербанка, по которым будут выплачены дивиденды за 2019 год. Дата отсечки под дивиденды установлена на 5 октября этого года. 

Ранее по теме: Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2019 год

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных