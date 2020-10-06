Путин поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров

По словам Силуанова, прибыль букмекеров за 2019 г. составила 30 млрд руб. При этом сумма целевых отчислений — 1,2 млрд руб., налоговые выплаты — 770 млн руб. «Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления», — заявил глава ведомства. Он отметил, что необходимо обеспечить более четкий контроль за распределением этих средств.