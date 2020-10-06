Путин поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров
Министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта предложил как минимум вдвое увеличить размер предусмотренных законом целевых отчислений на спорт от букмекеров. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу.
«Антон Германович, с вашим предложением полностью согласен. Оформите их соответствующим образом», — сказал глава государства.
По словам Силуанова, прибыль букмекеров за 2019 г. составила 30 млрд руб. При этом сумма целевых отчислений — 1,2 млрд руб., налоговые выплаты — 770 млн руб. «Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления», — заявил глава ведомства. Он отметил, что необходимо обеспечить более четкий контроль за распределением этих средств.
В соответствии с действующим законодательством, букмекерские конторы должны делать целевые отчисления от своего дохода, которые затем направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Размер таких отчислений составляет 5%. При этом общий объем отчислений по всем играм в букмекерской конторе не может быть меньше 15 млн руб.