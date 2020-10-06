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Путин поддержал идею увеличить размер отчислений на спорт от букмекеров

Ведомости

Министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта предложил как минимум вдвое увеличить размер предусмотренных законом целевых отчислений на спорт от букмекеров. Президент России Владимир Путин поддержал данную инициативу.

«Антон Германович, с вашим предложением полностью согласен. Оформите их соответствующим образом», — сказал глава государства.

По словам Силуанова, прибыль букмекеров за 2019 г. составила 30 млрд руб. При этом сумма целевых отчислений — 1,2 млрд руб., налоговые выплаты — 770 млн руб. «Мне кажется, что здесь можно было бы посмотреть, но в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления», — заявил глава ведомства. Он отметил, что необходимо обеспечить более четкий контроль за распределением этих средств. 

В соответствии с действующим законодательством, букмекерские конторы должны делать целевые отчисления от своего дохода, которые затем направляются на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. Размер таких отчислений составляет 5%. При этом общий объем отчислений по всем играм в букмекерской конторе не может быть меньше 15 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных