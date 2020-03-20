Компании в сфере спорта и культуры получат отсрочку по платежам
Премьер Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить налогоплательщикам в сфере спорта, культуры, искусства и кинематографии отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Предоставляемая отсрочка касается платежей сроком до 1 мая 2020 г., говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства.
Из-за ситуации с распространением коронавируса правительство подготовило антикризисный план поддержки экономики. «Ведомости» ознакомились с его копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника. Одной из задач правительства в плане названа поддержка учреждений культуры и спорта, столкнувшихся с сокращением потока посетителей.
В России из-за распространения коронавируса уже сократили или отменили массовые спортивные и культурные мероприятия. Например, Российский футбольный союз и Российская премьер-лига приостановили все соревнования по футболу до 10 апреля. Минкультуры объявило о закрытии для посетителей подведомственных учреждений (театры, кино, музеи и выставки, филармонии, цирки и других заведений исполнительских искусств).
Ассоциация владельцев кинотеатров ранее обратилась с письмом к премьеру Мишустину с просьбой о государственной поддержке из-за пандемии коронавируса.