Компании в сфере спорта и культуры получат отсрочку по платежам

В России из-за распространения коронавируса уже сократили или отменили массовые спортивные и культурные мероприятия. Например, Российский футбольный союз и Российская премьер-лига приостановили все соревнования по футболу до 10 апреля. Минкультуры объявило о закрытии для посетителей подведомственных учреждений (театры, кино, музеи и выставки, филармонии, цирки и других заведений исполнительских искусств).