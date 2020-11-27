РБК: ЦБ начнет ранжировать компании по риску участия в отмывании денег

Изменения в законодательство нужны для запуска в конце 2021 — начале 2022 гг. единой межбанковской платформы по проверке клиентов KYC (know your client. — Прим. Ред.), на основе которой кредитные организации смогут оценивать, насколько надежна та или иная компания. Все юрлица будут разделены на три категории по типу светофора: зеленую, желтую и красную. Те, кто попадет в последнюю, будут фактически лишены возможности обслуживаться в банках, пишет РБК.