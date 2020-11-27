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РБК: ЦБ начнет ранжировать компании по риску участия в отмывании денег

Ведомости

Банк России при участии Росфинмониторинга подготовил проект поправок в антиотмывочное законодательство, в соответствии с которыми планирует присоединиться к проверке риска участия банковских клиентов-юрлиц в обналичивании или отмывании денег, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Изменения в законодательство нужны для запуска в конце 2021 — начале 2022 гг. единой межбанковской платформы по проверке клиентов KYC (know your client. — Прим. Ред.), на основе которой кредитные организации смогут оценивать, насколько надежна та или иная компания. Все юрлица будут разделены на три категории по типу светофора: зеленую, желтую и красную. Те, кто попадет в последнюю, будут фактически лишены возможности обслуживаться в банках, пишет РБК.

ЦБ, в свою очередь, также получит право оценивать компании и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в российских банках, по уровню риска. Для этого будут внесены изменения в ст. 4 закона «О Центральном банке» (86-ФЗ).

Клиенты из красной зоны не смогут открывать банковские счета, осуществлять операции, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системой быстрых платежей (СБП). Они также не смогут получать средства от других юрлиц. Те, в свою очередь, в случае попытки совершить подобный перевод могут получить запрет на доступ к ДБО. 

Банк должен будет уведомить клиента, что тот попал в красную зону. При этом, если такая компания дважды получила запрет на осуществление операций, любая кредитная организация будет иметь право расторгнуть договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов.

Сейчас, по оценке ЦБ, в красную зону могут попасть 0,7% юрлиц, в желтую — 0,3%. Остальные относятся к зеленой зоне и считаются низкорискованными.

Ранее по теме: ЦБ предупредил о риске возникновения «зомби-заемщиков» среди компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных