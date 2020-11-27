РБК: ЦБ начнет ранжировать компании по риску участия в отмывании денег
Изменения в законодательство нужны для запуска в конце 2021 — начале 2022 гг. единой межбанковской платформы по проверке клиентов KYC (know your client. — Прим. Ред.), на основе которой кредитные организации смогут оценивать, насколько надежна та или иная компания. Все юрлица будут разделены на три категории по типу светофора: зеленую, желтую и красную. Те, кто попадет в последнюю, будут фактически лишены возможности обслуживаться в банках, пишет РБК.
ЦБ, в свою очередь, также получит право оценивать компании и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в российских банках, по уровню риска. Для этого будут внесены изменения в ст. 4 закона «О Центральном банке» (86-ФЗ).
Клиенты из красной зоны не смогут открывать банковские счета, осуществлять операции, пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системой быстрых платежей (СБП). Они также не смогут получать средства от других юрлиц. Те, в свою очередь, в случае попытки совершить подобный перевод могут получить запрет на доступ к ДБО.
Банк должен будет уведомить клиента, что тот попал в красную зону. При этом, если такая компания дважды получила запрет на осуществление операций, любая кредитная организация будет иметь право расторгнуть договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов.
Сейчас, по оценке ЦБ, в красную зону могут попасть 0,7% юрлиц, в желтую — 0,3%. Остальные относятся к зеленой зоне и считаются низкорискованными.