«Траст» выкупит непрофильные активы «Открытия» с привлечением средств ЦБ
«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк «Траст», предусматривающие приобретение БНА («Трастом») ряда непрофильных активов банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие»», — сказано в сообщении.
ЦБ разъяснил, что акции ВТБ входят в число непрофильных активов «Открытия». Обе кредитные организации являются системно значимыми (СЗКО). Чтобы исключить владение одной СЗКО более 9% акций конкурирующей СЗКО, активы ВТБ перейдут «Трасту».
Кроме того, с баланса «Открытия» необходимо убрать непрофильные активы в рамках подготовки банка к продаже, добавили в пресс-службе регулятора. Изначально сделка была намечена на конец 2021 г., но из-за пандемии коронавируса ЦБ изменил планы и теперь считает более реалистичным сроком весну 2022 г.
ЦБ уточнил, что «Траст» выкупит непрофильные активы ВТБ за счет собственной ликвидности и депозита регулятора. Точную сумму регулятор определит исходя из стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки. Однако объем средств не будет выше 79,8 млрд руб., уточнили в ЦБ.