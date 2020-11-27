«Траст» выкупит непрофильные активы «Открытия» с привлечением средств ЦБ

Кроме того, с баланса «Открытия» необходимо убрать непрофильные активы в рамках подготовки банка к продаже, добавили в пресс-службе регулятора. Изначально сделка была намечена на конец 2021 г., но из-за пандемии коронавируса ЦБ изменил планы и теперь считает более реалистичным сроком весну 2022 г.