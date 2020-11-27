Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

«Траст» выкупит непрофильные активы «Открытия» с привлечением средств ЦБ

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» выкупит у банка «Открытие» ряд непрофильных активов, включая акции ВТБ, за счет собственных средств и с привлечением до 79,8 млрд руб. от Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк «Траст», предусматривающие приобретение БНА («Трастом») ряда непрофильных активов банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие»», — сказано в сообщении.

ЦБ разъяснил, что акции ВТБ входят в число непрофильных активов «Открытия». Обе кредитные организации являются системно значимыми (СЗКО). Чтобы исключить владение одной СЗКО более 9% акций конкурирующей СЗКО, активы ВТБ перейдут «Трасту».

Кроме того, с баланса «Открытия» необходимо убрать непрофильные активы в рамках подготовки банка к продаже, добавили в пресс-службе регулятора. Изначально сделка была намечена на конец 2021 г., но из-за пандемии коронавируса ЦБ изменил планы и теперь считает более реалистичным сроком весну 2022 г.

ЦБ уточнил, что «Траст» выкупит непрофильные активы ВТБ за счет собственной ликвидности и депозита регулятора. Точную сумму регулятор определит исходя из стоимости активов, сформированной на организованном рынке ценных бумаг накануне совершения сделки. Однако объем средств не будет выше 79,8 млрд руб., уточнили в ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных