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ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

Инвесторы должны оценить перспективы банка после окончания пандемии
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости

Пандемия коронавируса изменила планы ЦБ по продаже санированного банка «Открытие»: сейчас регулятор считает более реалистичным сроком сделки весну 2022 г., тогда как изначально ориентировался на конец 2021 г. Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Последствия коронавируса, ограничительные меры, ситуация в банковском секторе потребуют того, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, отметила Набиуллина. По ее словам, ЦБ по-прежнему настроен продать акции банка как можно быстрее, но то, в каком формате и объеме они будут проданы, еще не решено.

«Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.

В январе этого года предправления «Октрытия» Михаил Задорнов заявил, что банк может провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в сентябре – октябре 2021 г. На первом этапе планируется продать 20–25% акций, говорил Задорнов в интервью «Ведомостям». «Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами», – отмечал руководитель «Открытия».

Михаил Задорнов: «На первом этапе приватизации «Открытие» продаст 20–25% акций»

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За I квартал этого года «Открытие» заработало 823 млн руб. чистой прибыли – это почти в 29 раз меньше, чем за тот же период год назад. На прибыль банка повлияло создание резервов и убытки от операций с ценными бумагами. «Мы понимаем, что рынок хочет, чтобы мы быстрее начали продавать [банки], мы стараемся это делать», – говорила в июне прошлого года Набиуллина. Но и продавать банк с дисконтом ЦБ тоже не собирается, подчеркивала она.

Для продажи регулятором санируемых им банков в 2019 г. был принят закон, который позволяет совету директоров ЦБ определять формат продажи: IPO и продажа актива по частям – один из возможных вариантов.

Первым санированным банком, который собирался продать ЦБ, был небольшой Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). С ним аналогичная ситуация: из-за коронавируса ЦБ перенес аукцион на 2021–2022 гг. Это будет вторая попытка продать АТБ. Первая, в 2019 г., провалилась: ни один из двух претендентов, получивших разрешение на покупку банка, в итоге не пришел на торги. Из-за коронавируса претенденты не уверены в целесообразности сделки, говорилось в заявлении регулятора. 15 апреля он закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций АТБ – их набралось четыре, а в конце мая собирался объявить, в каком формате пройдет продажа акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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