ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 годИнвесторы должны оценить перспективы банка после окончания пандемии
Пандемия коронавируса изменила планы ЦБ по продаже санированного банка «Открытие»: сейчас регулятор считает более реалистичным сроком сделки весну 2022 г., тогда как изначально ориентировался на конец 2021 г. Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Последствия коронавируса, ограничительные меры, ситуация в банковском секторе потребуют того, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, отметила Набиуллина. По ее словам, ЦБ по-прежнему настроен продать акции банка как можно быстрее, но то, в каком формате и объеме они будут проданы, еще не решено.
«Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.
В январе этого года предправления «Октрытия» Михаил Задорнов заявил, что банк может провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в сентябре – октябре 2021 г. На первом этапе планируется продать 20–25% акций, говорил Задорнов в интервью «Ведомостям». «Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами», – отмечал руководитель «Открытия».
За I квартал этого года «Открытие» заработало 823 млн руб. чистой прибыли – это почти в 29 раз меньше, чем за тот же период год назад. На прибыль банка повлияло создание резервов и убытки от операций с ценными бумагами. «Мы понимаем, что рынок хочет, чтобы мы быстрее начали продавать [банки], мы стараемся это делать», – говорила в июне прошлого года Набиуллина. Но и продавать банк с дисконтом ЦБ тоже не собирается, подчеркивала она.
Для продажи регулятором санируемых им банков в 2019 г. был принят закон, который позволяет совету директоров ЦБ определять формат продажи: IPO и продажа актива по частям – один из возможных вариантов.
Первым санированным банком, который собирался продать ЦБ, был небольшой Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). С ним аналогичная ситуация: из-за коронавируса ЦБ перенес аукцион на 2021–2022 гг. Это будет вторая попытка продать АТБ. Первая, в 2019 г., провалилась: ни один из двух претендентов, получивших разрешение на покупку банка, в итоге не пришел на торги. Из-за коронавируса претенденты не уверены в целесообразности сделки, говорилось в заявлении регулятора. 15 апреля он закончил прием заявок о намерении принять участие в покупке акций АТБ – их набралось четыре, а в конце мая собирался объявить, в каком формате пройдет продажа акций.