ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год

В январе этого года предправления «Октрытия» Михаил Задорнов заявил, что банк может провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в сентябре – октябре 2021 г. На первом этапе планируется продать 20–25% акций, говорил Задорнов в интервью «Ведомостям». «Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами», – отмечал руководитель «Открытия».