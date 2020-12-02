В России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных

По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, уменьшение объема наличных в обороте связано с сезонным фактором. «Изъятие наличности из обращения произошло во второй половине ноября, тогда как в первой половине сохранялась тенденция к их росту. В ноябре 2019 г. внутримесячная динамика имела точно такую же направленность, просто сальдо за месяц получилось с другим знаком», — пояснил Беликов.