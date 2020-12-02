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В России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных

Ведомости

Объем наличных денег в обращении в ноябре 2020 г. сократился на 41,9 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на статистику ЦБ. В течение предыдущих девяти месяцев, по данным регулятора, объем наличных в обороте постоянно рос.

По данным ЦБ, в апреле-мае 2020 г. на руки населения поступило более 1,2 трон руб. С начала года объем наличных денег в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн руб., по данным на 1 октября. 

В Центробанке изданию пояснили, что изменилась реакция населения на рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение ограничений. «Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости», — пояснили в ЦБ. 

По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, уменьшение объема наличных в обороте связано с сезонным фактором. «Изъятие наличности из обращения произошло во второй половине ноября, тогда как в первой половине сохранялась тенденция к их росту. В ноябре 2019 г. внутримесячная динамика имела точно такую же направленность, просто сальдо за месяц получилось с другим знаком», — пояснил Беликов. 

Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин подтвердил, что снижение объема наличных в обороте типично для октября-ноября. По его мнению, сезонные факторы смогли проявиться из-за ослабления эффектов пандемии коронавируса. Сусин добавил, что весной и летом был большой объем стимулирующих выплат от государства, большой объем транзакций из бюджета населению и другим субъектам экономики. Осенью таких выплат не делалось, поэтому все вернулось «в некую нормальную динамику», отметил представитель Газпромбанка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных