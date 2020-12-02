В России впервые с начала кризиса сократился оборот наличных
По данным ЦБ, в апреле-мае 2020 г. на руки населения поступило более 1,2 трон руб. С начала года объем наличных денег в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн руб., по данным на 1 октября.
В Центробанке изданию пояснили, что изменилась реакция населения на рост заболеваемости коронавирусом и ужесточение ограничений. «Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости», — пояснили в ЦБ.
По мнению управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, уменьшение объема наличных в обороте связано с сезонным фактором. «Изъятие наличности из обращения произошло во второй половине ноября, тогда как в первой половине сохранялась тенденция к их росту. В ноябре 2019 г. внутримесячная динамика имела точно такую же направленность, просто сальдо за месяц получилось с другим знаком», — пояснил Беликов.
Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин подтвердил, что снижение объема наличных в обороте типично для октября-ноября. По его мнению, сезонные факторы смогли проявиться из-за ослабления эффектов пандемии коронавируса. Сусин добавил, что весной и летом был большой объем стимулирующих выплат от государства, большой объем транзакций из бюджета населению и другим субъектам экономики. Осенью таких выплат не делалось, поэтому все вернулось «в некую нормальную динамику», отметил представитель Газпромбанка.