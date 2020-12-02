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Средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум

Ведомости

Средний размер ипотечного кредита в России в октябре этого года составил 2,75 млн руб., что является максимальным значением за всю историю рынка страны, сообщили аналитики «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) на основе данных 4 тыс. кредиторов. 

Предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее — 2,72 млн руб. Таким образом, за месяц средний размер займа на покупку жилья увеличился на 1,1%. Рост показателя год к году составил 12,8%.

«Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России (исторический минимум в 4,25% годовых с 27 июля 2020 г. — Прим. Ред.)», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. 

Он также добавил, что снизившиеся ставки на рынке привлекли туда заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и «приемлемыми показателями долговой нагрузки». Таким гражданам банки охотнее дают кредиты на более крупные суммы, отметил Волков.

По сравнению с октябрем прошлого года сильнее всего показатель вырос в Кировской области, Приморском крае и Московской области — на 22,4%, 21,3% и 19,6% соответственно. При составлении рейтинга аналитики рассматривали динамику 30 регионов России, лидирующих по объемам ипотечного кредитования. 

Однако, вопреки общий тенденции, в двух регионах страны средний размер ипотечного кредита в октябре наоборот снизился по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это произошло в Самарской и Ленинградской областях. Сокращение составило 1,2%, до 2,03 млн руб., и 1,1%, до 3 млн руб., соответственно.

Самый большой размер ипотечного кредита в России отмечен в Москве (5,18 млн руб.), Московской области (3,74 млн руб.) и Санкт-Петербурге (3,3 млн руб.). Самый маленький — в Кемеровской области (1,69 млн руб.), Алтайском крае (1,74 млн руб.) и Челябинской области (1,58 млн руб.), сообщили аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных