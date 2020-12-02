Средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум
Средний размер ипотечного кредита в России в октябре этого года составил 2,75 млн руб., что является максимальным значением за всю историю рынка страны, сообщили аналитики «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) на основе данных 4 тыс. кредиторов.
Предыдущий рекорд был зафиксирован месяцем ранее — 2,72 млн руб. Таким образом, за месяц средний размер займа на покупку жилья увеличился на 1,1%. Рост показателя год к году составил 12,8%.
«Во многом рост данного показателя обусловлен снижением ставок как по причине реализации программ господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России (исторический минимум в 4,25% годовых с 27 июля 2020 г. — Прим. Ред.)», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он также добавил, что снизившиеся ставки на рынке привлекли туда заемщиков с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР) и «приемлемыми показателями долговой нагрузки». Таким гражданам банки охотнее дают кредиты на более крупные суммы, отметил Волков.
По сравнению с октябрем прошлого года сильнее всего показатель вырос в Кировской области, Приморском крае и Московской области — на 22,4%, 21,3% и 19,6% соответственно. При составлении рейтинга аналитики рассматривали динамику 30 регионов России, лидирующих по объемам ипотечного кредитования.
Однако, вопреки общий тенденции, в двух регионах страны средний размер ипотечного кредита в октябре наоборот снизился по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это произошло в Самарской и Ленинградской областях. Сокращение составило 1,2%, до 2,03 млн руб., и 1,1%, до 3 млн руб., соответственно.
Самый большой размер ипотечного кредита в России отмечен в Москве (5,18 млн руб.), Московской области (3,74 млн руб.) и Санкт-Петербурге (3,3 млн руб.). Самый маленький — в Кемеровской области (1,69 млн руб.), Алтайском крае (1,74 млн руб.) и Челябинской области (1,58 млн руб.), сообщили аналитики.