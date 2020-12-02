Средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум

Однако, вопреки общий тенденции, в двух регионах страны средний размер ипотечного кредита в октябре наоборот снизился по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Это произошло в Самарской и Ленинградской областях. Сокращение составило 1,2%, до 2,03 млн руб., и 1,1%, до 3 млн руб., соответственно.