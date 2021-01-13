«ЮMoney» ограничил переводы россиян иностранным компаниям
«Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам», — отметили в компании, добавив, что уведомили тех клиентов, которых эти ограничения касаются. Внутри России сервис по-прежнему действует без ограничений.
Компании-нерезиденты — это компании, зарегистрированные за пределами России. В их числе, в частности, есть иностранные интернет-магазины и некоторые компании российского происхождения, зарегистрированные за рубежом.
В декабре ЦБ оштрафовал «Киви банк» на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Регулятор выявил «нарушения и недостатки», которые прежде всего касаются ведения отчетности и составления документов, писал РБК.