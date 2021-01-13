«ЮMoney» ограничил переводы россиян иностранным компаниям

В декабре ЦБ оштрафовал «Киви банк» на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Регулятор выявил «нарушения и недостатки», которые прежде всего касаются ведения отчетности и составления документов, писал РБК.