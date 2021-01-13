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«ЮMoney» ограничил переводы россиян иностранным компаниям

Ведомости

Сервис электронных платежей «ЮMoney» (ранее переименована в «Яндекс.Деньги», входит в экосистему «Сбера») ограничил операции между физлицами и компаниями-нерезидентами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Причиной стало предписание Центробанка.

«Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам», — отметили в компании, добавив, что уведомили тех клиентов, которых эти ограничения касаются. Внутри России сервис по-прежнему действует без ограничений.

Компании-нерезиденты — это компании, зарегистрированные за пределами России. В их числе, в частности, есть иностранные интернет-магазины и некоторые компании российского происхождения, зарегистрированные за рубежом.

В декабре ЦБ оштрафовал «Киви банк» на 11 млн руб. и запретил проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Регулятор выявил «нарушения и недостатки», которые прежде всего касаются ведения отчетности и составления документов, писал РБК.

Ранее по теме: «Яндекс.Деньги» переименуют в «ЮMoney»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных