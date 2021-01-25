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РБК узнал о планах властей перекрыть один из каналов вывода денег за рубеж

Ведомости

Минюст и Центробанк совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект о запрете перевода денег, взысканных по исполнительным документам, на иностранные счета, сообщил РБК со ссылкой на участника обсуждения и представителя министерства. 

Исполнительный лист — документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. По данным издания, для получения возмещения по исполнительному листу гражданин или компания должны будут иметь счет в российском банке. Такое правило распространится также на нерезидентов. 

Ранее «Коммерсантъ» писал о разработке такого документа. Представитель Минюста пояснил РБК, что тогда к законопроекту были замечания, поэтому работа над ним продолжается. Представитель ЦБ и источник, знакомый с ходом дискуссии, подтвердили возобновление работы над документом. 

Представитель Министерства юстиции пояснил, что принятие законопроекта поможет минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целью отмывания денег и уклонения от налогов. Представитель ЦБ отметил, что сейчас обсуждаются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.

Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 г., пишет РБК. Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.

Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорилось в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.

Ранее по теме: Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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