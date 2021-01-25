РБК узнал о планах властей перекрыть один из каналов вывода денег за рубеж
Исполнительный лист — документ, который выдается на основании судебных решений, подлежащих исполнению. По данным издания, для получения возмещения по исполнительному листу гражданин или компания должны будут иметь счет в российском банке. Такое правило распространится также на нерезидентов.
Ранее «Коммерсантъ» писал о разработке такого документа. Представитель Минюста пояснил РБК, что тогда к законопроекту были замечания, поэтому работа над ним продолжается. Представитель ЦБ и источник, знакомый с ходом дискуссии, подтвердили возобновление работы над документом.
Представитель Министерства юстиции пояснил, что принятие законопроекта поможет минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целью отмывания денег и уклонения от налогов. Представитель ЦБ отметил, что сейчас обсуждаются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.
Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из России через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 г., пишет РБК. Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорилось в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.