РБК узнал о планах властей перекрыть один из каналов вывода денег за рубеж

Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорилось в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.