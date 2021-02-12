Набиуллина назвала условие для повышения ключевой ставки

Банк России не повышал ключевую ставку с декабря 2018 г. В апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса регулятор перешел к мягкой ДКП. В конце ноября Набиуллина сказала, что она сохранится до 2022 г. При этом в ходе пресс-конференции глава ЦБ рассказала, что на сегодняшнем заседании по ключевой ставке вопрос о ее снижении не рассматривался.