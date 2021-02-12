Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Набиуллина назвала условие для повышения ключевой ставки

Ведомости

Поводом для повышения Банком России ключевой ставки станет возвращение уровня инфляции в стране к целевому значению в 4% на продолжительной основе, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Если прогноз инфляции стабилизируется в целом на уровне близком к 4%, то это время возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что при принятии решения по ключевой ставке ЦБ, прежде всего, ориентируется на прогноз инфляции и на факторы, оказывающие на нее наибольшее влияние. Глава регулятора отметила, что бывают ситуации, когда рост цен вызван, хоть и сильными, но краткосрочными факторами с непродолжительным эффектом. В этом случае денежно-кредитная политика (ДКП) может не реагировать на сложившуюся ситуацию.

Банк России не повышал ключевую ставку с декабря 2018 г. В апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса регулятор перешел к мягкой ДКП. В конце ноября Набиуллина сказала, что она сохранится до 2022 г. При этом в ходе пресс-конференции глава ЦБ рассказала, что на сегодняшнем заседании по ключевой ставке вопрос о ее снижении не рассматривался.

«Мы считаем, что при развитии сценария в соответствии с нашим базовым сценарием у нас пространство для смягчения денежно-кредитной политики исчерпано», — заявила она, отметив, что в целом ДКП остается мягкой.

Ранее сегодня совет директоров Банка России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. до 3,7-4,2% с 3,5-4% в октябрьском документе. В январе 2021 г. годовая инфляция, по данным ЦБ, достигла 5,2% из-за роста цен на мировых товарных рынках и продолжения переноса в цены наблюдаемого ранее ослабления рубля. По итогам 2020 г. инфляция в России составила 4,9%.

Ранее по теме: ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных