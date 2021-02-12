Набиуллина назвала условие для повышения ключевой ставки
Поводом для повышения Банком России ключевой ставки станет возвращение уровня инфляции в стране к целевому значению в 4% на продолжительной основе, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Если прогноз инфляции стабилизируется в целом на уровне близком к 4%, то это время возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике», — сказала она.
Набиуллина пояснила, что при принятии решения по ключевой ставке ЦБ, прежде всего, ориентируется на прогноз инфляции и на факторы, оказывающие на нее наибольшее влияние. Глава регулятора отметила, что бывают ситуации, когда рост цен вызван, хоть и сильными, но краткосрочными факторами с непродолжительным эффектом. В этом случае денежно-кредитная политика (ДКП) может не реагировать на сложившуюся ситуацию.
Банк России не повышал ключевую ставку с декабря 2018 г. В апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса регулятор перешел к мягкой ДКП. В конце ноября Набиуллина сказала, что она сохранится до 2022 г. При этом в ходе пресс-конференции глава ЦБ рассказала, что на сегодняшнем заседании по ключевой ставке вопрос о ее снижении не рассматривался.
«Мы считаем, что при развитии сценария в соответствии с нашим базовым сценарием у нас пространство для смягчения денежно-кредитной политики исчерпано», — заявила она, отметив, что в целом ДКП остается мягкой.
Ранее сегодня совет директоров Банка России четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. При этом регулятор повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 г. до 3,7-4,2% с 3,5-4% в октябрьском документе. В январе 2021 г. годовая инфляция, по данным ЦБ, достигла 5,2% из-за роста цен на мировых товарных рынках и продолжения переноса в цены наблюдаемого ранее ослабления рубля. По итогам 2020 г. инфляция в России составила 4,9%.