Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

«Тинькофф» сообщил о запуске собственного платежного сервиса

Ведомости

«Тинькофф банк» запустит собственные платежные технологии Tinkoff Pay и «Тинькофф Касса», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Там уточнили, что банк уже зарегистрировал оба соответствующих товарных знака.

«Под брендом "Тинькофф Касса" будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone (оплату через NFC и терминалы) и другие», — рассказал представитель банка.

Сейчас прорабатывается архитектура сервиса Tinkoff Pay, так что срок его запуска пока не определен. Что касается «Тинькофф Кассы», то она, по планам, должна заработать уже в феврале. В банке назвали «Тинькофф Кассу» «обновленным направлением бизнеса для юридических лиц». Она будет использоваться для всех видов платежей, включая офлайновые. Пользоваться ей смогут «Тинькофф банк» и партнеры по платежным сервисам.

Ранее, в ходе пресс-конференции 12 февраля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в стране за год увеличилась на 6 п.п. и достигла 70%. Она добавила, что показатель будет расти и дальше, но уже не такими высокими темпами. 

Ранее по теме: «Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных