«Тинькофф» сообщил о запуске собственного платежного сервиса
«Тинькофф банк» запустит собственные платежные технологии Tinkoff Pay и «Тинькофф Касса», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Там уточнили, что банк уже зарегистрировал оба соответствующих товарных знака.
«Под брендом "Тинькофф Касса" будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone (оплату через NFC и терминалы) и другие», — рассказал представитель банка.
Сейчас прорабатывается архитектура сервиса Tinkoff Pay, так что срок его запуска пока не определен. Что касается «Тинькофф Кассы», то она, по планам, должна заработать уже в феврале. В банке назвали «Тинькофф Кассу» «обновленным направлением бизнеса для юридических лиц». Она будет использоваться для всех видов платежей, включая офлайновые. Пользоваться ей смогут «Тинькофф банк» и партнеры по платежным сервисам.
Ранее, в ходе пресс-конференции 12 февраля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в стране за год увеличилась на 6 п.п. и достигла 70%. Она добавила, что показатель будет расти и дальше, но уже не такими высокими темпами.