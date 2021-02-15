«Тинькофф» сообщил о запуске собственного платежного сервиса

Сейчас прорабатывается архитектура сервиса Tinkoff Pay, так что срок его запуска пока не определен. Что касается «Тинькофф Кассы», то она, по планам, должна заработать уже в феврале. В банке назвали «Тинькофф Кассу» «обновленным направлением бизнеса для юридических лиц». Она будет использоваться для всех видов платежей, включая офлайновые. Пользоваться ей смогут «Тинькофф банк» и партнеры по платежным сервисам.