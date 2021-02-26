В России средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей

Льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.