В России средний размер ипотеки впервые превысил 3 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита в январе впервые превысил 3 млн руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». По данным бюро, в начале года средний размер кредита увеличился на 1,7% до 3 млн 4 тыс. руб.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин пояснил, что средний размер ипотеки вырос из-за подорожания недвижимости. По его словам, такой рост не вызывает опасений.
«Кредитное качество ипотеки в целом по банковской системе все еще продолжает оставаться стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость продолжает оставаться уделом небольшой части населения и в целом для рынка все еще не несет негативного влияния», — добавил Лагуткин. В будущем средний размер ипотеки продолжит расти — от 7% в год, отметил он.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей. Кроме того, Госдума предложила сделать льготную ипотеку точечной, по типу материнского капитала или сертификата на жилье.
Льготная программа семейной ипотеки позволяет людям, у которых с 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г. родился второй, третий или последующий ребенок, взять ипотеку в новостройке или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке 6%. Максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов.