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Выдача ипотеки в январе 2021 года стала рекордной за шесть лет

Ведомости

Российские банки выдали в январе 2021 г. 86 тыс. ипотечных кредитов — на 11% больше в годовом выражении, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Показатель этого года стал рекордным за шесть лет для января, отметили аналитики. 

Наибольший рост количества выданных ипотечных кредитов в январе зафиксирован в Тюменской области — на 26%, Краснодарском крае - на 25%, Оренбургской области и Удмуртии — по 24%, и в Югре — на 22%. Наименьший рост показали Кировская, Самарская и Нижегородская области — по 3%. 

Банки в Санкт-Петербурге выдали в январе 2021 г. 4,4 тыс. ипотечных кредитов — на 7% больше в годовом выражении. В Москве рост показателя составил 16% — было выдано 7,1 тыс. кредитов. 

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, 2020 г. стал рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию коронавируса. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели, отметил Александрович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных