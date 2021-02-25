Выдача ипотеки в январе 2021 года стала рекордной за шесть лет

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, 2020 г. стал рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию коронавируса. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели, отметил Александрович.