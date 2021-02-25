Выдача ипотеки в январе 2021 года стала рекордной за шесть лет
Российские банки выдали в январе 2021 г. 86 тыс. ипотечных кредитов — на 11% больше в годовом выражении, сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Показатель этого года стал рекордным за шесть лет для января, отметили аналитики.
Наибольший рост количества выданных ипотечных кредитов в январе зафиксирован в Тюменской области — на 26%, Краснодарском крае - на 25%, Оренбургской области и Удмуртии — по 24%, и в Югре — на 22%. Наименьший рост показали Кировская, Самарская и Нижегородская области — по 3%.
Банки в Санкт-Петербурге выдали в январе 2021 г. 4,4 тыс. ипотечных кредитов — на 7% больше в годовом выражении. В Москве рост показателя составил 16% — было выдано 7,1 тыс. кредитов.
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, 2020 г. стал рекордным для ипотечного кредитования, несмотря на пандемию коронавируса. В январе продолжили действовать те же факторы, которые оказывали поддержку этому сегменту и раньше: благодаря снижению Банком России ключевой ставки и продлению программы льготной ипотеки полная стоимость кредита за год в среднем снизилась с 10,3% годовых до 8,7% годовых, а высокое качество новых заемщиков позволило банкам и дальше наращивать кредитные портфели, отметил Александрович.