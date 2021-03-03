МВД призвало банки активнее блокировать сомнительные операции
Российские банки могут приостанавливать больше сомнительных операций, проводимых без согласия клиентов, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Глава МВД отметил, что сейчас преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По словам чиновника, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.
«В этой связи требуется скоординированная работа правоохранительных органов и соответствующих регуляторов. Также полагаем, что российские банки могут шире применять практику приостановления сомнительных денежных переводов, осуществляемых без согласия клиентов», — сказал Колокольцев.
Он добавил, что еще одним способом минимизации ущерба клиентов от IT-преступлений стало бы страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций. В целом же, по словам главы ведомства, благодаря уже предпринятым действиям, которые включают в себя ужесточение требований к порядку выдачи и использования электронной цифровой подписи, а также усовершенствование механизма информационного обмена между МВД, банками, интернет-провайдерами и операторами связи, число раскрытых в 2020 г. IT-преступлений увеличилось в 1,5 раза.
В то же время в ходе того же заседании президент России Владимир Путин заявил, что за последние 6 лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. При этом ранее аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом с января по декабрь 2020 г. телефонные аферисты и онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 млрд руб.