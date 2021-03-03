МВД призвало банки активнее блокировать сомнительные операции

В то же время в ходе того же заседании президент России Владимир Путин заявил, что за последние 6 лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. При этом ранее аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом с января по декабрь 2020 г. телефонные аферисты и онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 млрд руб.