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МВД призвало банки активнее блокировать сомнительные операции

Ведомости

Российские банки могут приостанавливать больше сомнительных операций, проводимых без согласия клиентов, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Глава МВД отметил, что сейчас преступления, совершенные с использованием IT-технологий, занимают четверть от общей доли криминальных деяний в стране. По словам чиновника, «катализатором» этого стала пандемия коронавируса, из-за которой многие сферы жизни общества перешли в онлайн.

«В этой связи требуется скоординированная работа правоохранительных органов и соответствующих регуляторов. Также полагаем, что российские банки могут шире применять практику приостановления сомнительных денежных переводов, осуществляемых без согласия клиентов», — сказал Колокольцев.

Он добавил, что еще одним способом минимизации ущерба клиентов от IT-преступлений стало бы страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций. В целом же, по словам главы ведомства, благодаря уже предпринятым действиям, которые включают в себя ужесточение требований к порядку выдачи и использования электронной цифровой подписи, а также усовершенствование механизма информационного обмена между МВД, банками, интернет-провайдерами и операторами связи, число раскрытых в 2020 г. IT-преступлений увеличилось в 1,5 раза.

В то же время в ходе того же заседании президент России Владимир Путин заявил, что за последние 6 лет количество преступлений в сфере информационных технологий выросло более чем в 10 раз. При этом ранее аналитики BrandMonitor выяснили, что в целом с января по декабрь 2020 г. телефонные аферисты и онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 млрд руб.

Ранее по теме: МВД планирует получить доступ к телефонным контактам для защиты от мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных