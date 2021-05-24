Инвестор криптовалюты TON объяснил причину подачи иска к Telegram

В том числе, для возврата средств инвесторам TON, Telegram Group Inc. 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г. Источник, близкий к Telegram, рассказывал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.Помимо возврата средств инвесторам, компания на эти деньги будет развивать мессенджер и внедрит платные функции.