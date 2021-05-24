Инвестор криптовалюты TON объяснил причину подачи иска к Telegram
В Лондоне начался арбитражный процесс против Telegram по иску инвесторов криптовалюты TON, заявил РБК управляющий партнер инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко. По его словам, причиной иска стало то, что предложение о возврате вложенных средств в криптовалюту TON было сделано инвесторам «не до конца корректно», а именно предложение поступило за 24 часа до дедлайна, и у инвесторов не было достаточно времени для анализа документов.
«Нашему фонду это предложение поступило где-то за 24 часа до дедлайна, и многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы, и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны», — рассказал Железко.
Он также подчеркнул, что после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила запуск криптовалюты, инвесторы TON получали «достаточно много разных конфликтующих уведомлений о том, что токены выйдут, потом что не выйдут, потом что опять выйдут». «Было достаточно много тяжелых коммуникационных моментов, и инвесторам было очень тяжело принять правильное решение о том, взять деньги обратно, либо переконвертировать в кредит», — объяснил он.
Источник, близкий к Telegram заявил «Ведомостям», что после подачи иска фонд Da Vinci Capital «несколько раз пытался выйти на руководство Telegram с попыткой заключить мировое соглашение». «Руководство Telegram считает подобные иски абсурдными, поэтому не проявило интереса к переговорам», — заявил собеседник.
В начале марта инвесторы фонда Da Vinci Capital направили основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову уведомление о намерении подать иск в суд против TON Inc. и Telegram Inc., сообщал Forbes. Также уведомление направили вице-президенту Telegram Илье Перекопскому и другим топ-менеджерам и юристам TON. Инвесторы потребовали компенсации ущерба в размере $100 млн за неудавшийся проект криптовалюты. Источники, близкие к топ-менеджменту Telegram говорили в начале марта, что сумма требований составляет $20 млн.
Ранее управляющий партнёр консалтинговой группы VDI (инвестировала в TON) Илья Хоффман говорил «Ведомостям», что Telegram Group выполняет свои обязательства перед инвесторами блокчейн-проекта. «Нам вернули 110% от суммы», – заявил он в конце апреля.
В 2018 г. компания привлекла под проект TON в совокупности $1,7 млрд от 175 инвесторов, которые в момент запуска блокчейн-платформы должны были получить токены Gram по заранее фиксированному курсу. Однако в октябре 2019 г. SEC инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценной бумагой и не может быть выпущена по упрощенной процедуре ICO, как изначально планировал Дуров. На этом основании американский регулятор потребовал вернуть деньги американским инвесторам и запретить проект, чтобы исключить вероятность участия инвесторов из США в дальнейшем. SEC потребовала, чтобы Telegram Group вернула американским инвесторам большую часть суммы – $1,2 млрд. После этого $770 млн были выплачены наличными, а остальной долг рефинансирован в виде займов.
В том числе, для возврата средств инвесторам TON, Telegram Group Inc. 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г. Источник, близкий к Telegram, рассказывал «Ведомостям», что в случае, если IPO компании, владеющей одноименным мессенджером, пройдет в первые три года с момента размещения облигаций – до марта 2024 г., держатели бондов смогут конвертировать их в акции Telegram с дисконтом в 10% к цене размещения. В 2025 г. дисконт увеличится до 15%, в 2026-м – до 20%.Помимо возврата средств инвесторам, компания на эти деньги будет развивать мессенджер и внедрит платные функции.
В конце апреля источники «Ведомостей» сообщили, что Telegram проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн. Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.