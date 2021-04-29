Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млнС учетом выпущенных в марте бондов мессенджер привлечет $1,75 млрд
Компания Telegram Group, владеющая одноименным мессенджером, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн, рассказал «Ведомостям» источник, информированный об условиях сделки. Эту информацию подтвердили два других источника — близкий к организаторам размещения и топ-менеджер инвесткомпании, покупающей евробонды нового выпуска. 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.
Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1000. Срок погашения — 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд.
Изначально запланированный объем дополнительного выпуска составлял $500 млн, следует из сообщения с условиями размещения, которое разослала потенциальным покупателям инвесткомпания «Атон» (выдержки из документа есть в распоряжении «Ведомостей»). Но впоследствии эту цифру решили увеличить до $750 млн, утверждает собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам размещения. По его словам, окончательная цена бондов будет определена сегодня.
Организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон», рассказали собеседники «Ведомостей». Источник, информированный об условиях сделки, подтвердил эту информацию.
Дополнительный выпуск облигаций ориентирован на международных инвесторов, утверждает источник, информированный об условиях сделки. По его словам, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании. Доля российских инвесторов в интервале 10-15%, уточняет собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам размещения. «Планируя этот выпуск, Дуров (Павел Дуров, основатель Telegram. — «Ведомости») изначально ориентировался на западный и азиатский спрос», — говорит он.
Было много инвесторов, которые проявили интерес к облигациям Telegram в момент, когда финализировалось размещение по первому выпуску, уточнил источник, информированный об условиях сделки. По его словам, речь идет в том числе об азиатских фондах. «Они очень медленные. Когда стало понятно, что Telegram просто не успеет организовать сделки с частью крупных фондов из Азии в рамках мартовского выпуска бондов, Дуров решил закрыть книгу заявок с переподпиской, а затем провести дополнительный выпуск», — рассказал собеседник «Ведомостей».
Если Telegram проведет IPO, покупатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене, говорится в сообщении «Атона». Дисконт в 10% к цене размещения предусмотрен, если IPO состоится в первые три года с момента выпуска облигаций. В 2025 г. он увеличится до 15%, в 2026-м — до 20%.