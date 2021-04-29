Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Было много инвесторов, которые проявили интерес к облигациям Telegram в момент, когда финализировалось размещение по первому выпуску, уточнил источник, информированный об условиях сделки. По его словам, речь идет в том числе об азиатских фондах. «Они очень медленные. Когда стало понятно, что Telegram просто не успеет организовать сделки с частью крупных фондов из Азии в рамках мартовского выпуска бондов, Дуров решил закрыть книгу заявок с переподпиской, а затем провести дополнительный выпуск», — рассказал собеседник «Ведомостей».