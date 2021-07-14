Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ВЭБ.РФ оценил рост доходов будущих пенсионеров во II квартале

Ведомости

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ во II квартале года нарастила доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд руб., сообщила пресс-служба организации.

«По итогам первого полугодия 2021 г. доходы по расширенному портфелю составили 39,1 млрд руб. (14,7 млрд руб. в I квартале, 24,4 млрд руб. во II квартале), по портфелю госбумаг — 734,9 млн руб. (268,5 млн руб. в I квартале, 466,4 млн руб. во II квартале)», — сказано в сообщении.

ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями примерно 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. Большая часть из них являются «молчунами» — так называют людей, никогда не работавших с негосударственными пенсионными фондами. Их средства инвестируются в расширенном портфеле ВЭБ.РФ, объем которого превышает 1,9 трлн руб. Деньги «молчунов» направляются в облигации российских компаний и госбумаги. Кроме того, часть средств размещается в депозиты.

Также ВЭБ.РФ направляет средства в свой портфель государственных ценных бумаг. Его объем превышает 35 млрд руб.

Расширенный портфель госкорпорации в первом полугодии этого года увеличился на 2%. Консервативный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период сократился на 0,9%, а индекс гособлигаций торговой площадки — на 2,7%. 

В целом по итогам первого полугодия доходность по расширенному портфелю ВЭБ.РФ в годовом выражении составила 4,11%, а по портфелю госбумаг — 4,08%, заявили в госкорпорации.

Ранее по теме: Путин сообщил о поддержке ВЭБом проектов на 9,5 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных