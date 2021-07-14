ВЭБ.РФ оценил рост доходов будущих пенсионеров во II квартале

ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями примерно 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. Большая часть из них являются «молчунами» — так называют людей, никогда не работавших с негосударственными пенсионными фондами. Их средства инвестируются в расширенном портфеле ВЭБ.РФ, объем которого превышает 1,9 трлн руб. Деньги «молчунов» направляются в облигации российских компаний и госбумаги. Кроме того, часть средств размещается в депозиты.