ВЭБ.РФ оценил рост доходов будущих пенсионеров во II квартале
Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ во II квартале года нарастила доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд руб., сообщила пресс-служба организации.
«По итогам первого полугодия 2021 г. доходы по расширенному портфелю составили 39,1 млрд руб. (14,7 млрд руб. в I квартале, 24,4 млрд руб. во II квартале), по портфелю госбумаг — 734,9 млн руб. (268,5 млн руб. в I квартале, 466,4 млн руб. во II квартале)», — сказано в сообщении.
ВЭБ.РФ управляет пенсионными накоплениями примерно 38 млн клиентов Пенсионного фонда России. Большая часть из них являются «молчунами» — так называют людей, никогда не работавших с негосударственными пенсионными фондами. Их средства инвестируются в расширенном портфеле ВЭБ.РФ, объем которого превышает 1,9 трлн руб. Деньги «молчунов» направляются в облигации российских компаний и госбумаги. Кроме того, часть средств размещается в депозиты.
Также ВЭБ.РФ направляет средства в свой портфель государственных ценных бумаг. Его объем превышает 35 млрд руб.
Расширенный портфель госкорпорации в первом полугодии этого года увеличился на 2%. Консервативный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период сократился на 0,9%, а индекс гособлигаций торговой площадки — на 2,7%.
В целом по итогам первого полугодия доходность по расширенному портфелю ВЭБ.РФ в годовом выражении составила 4,11%, а по портфелю госбумаг — 4,08%, заявили в госкорпорации.