Путин сообщил о поддержке ВЭБом проектов на 9,5 трлн рублей

По его словам, в стратегии ВЭБа появится «новый большой и более амбициозный блок по поддержке экспорта». «Это и наши ближайшие страны, и поддержка экспорта в форматах ЕврАзЭС, это и дальнее зарубежье, освоение новых рынков, это и поддержка малого и среднего предпринимательства, и наши крупнейшие проекты там, где мы считаем, что наша ответственность – поддержать банковский капитал, с тем чтобы на первой инвестиционной фазе, там, где риски высокие, мы могли эти риски разделить с коммерческими банками», — сказал он.