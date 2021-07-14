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Путин сообщил о поддержке ВЭБом проектов на 9,5 трлн рублей

Ведомости

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ поддержала проекты стоимостью 9,5 трлн руб., сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации Игорем Шуваловым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мне бы хотелось послушать ваше видение развития ВЭБа как института развития — первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой — почти 9,5 трлн руб.», — сказал Путин.

Шувалов, в свою очередь, отметил, что поддержка через все организации развития, включая ВЭБ.РФ, экономике и коммерческим банкам и инициаторам этих проектов составит около 17 трлн руб. 

«Это общий объем финансирования. Это не наши денежные средства. Мы будем стремиться к тому, чтобы запустить проекты, давая как можно меньше своих инструментов и денежных средств и поручительств с гарантиями. Но все время это будет определенный баланс, когда коммерческим банкам будет комфортно в такой проект зайти. Будем находиться в этом проекте до той точки, когда коммерческий банк может полностью средства ВЭБа заместить», - подчеркнул глава госкорпорации. 

По его словам, в стратегии ВЭБа появится «новый большой и более амбициозный блок по поддержке экспорта». «Это и наши ближайшие страны, и поддержка экспорта в форматах ЕврАзЭС, это и дальнее зарубежье, освоение новых рынков, это и поддержка малого и среднего предпринимательства, и наши крупнейшие проекты там, где мы считаем, что наша ответственность – поддержать банковский капитал, с тем чтобы на первой инвестиционной фазе, там, где риски высокие, мы могли эти риски разделить с коммерческими банками», — сказал он. 

Ранее «Ведомости» сообщили, что группа ВЭБ.РФ в 2021–2024 гг. вложит в экономику 6,5 трлн руб., это следует из презентации рабочей версии стратегии госкорпорации. Из них 2,8 трлн будет направлено на поддержку экспорта, 1,7 трлн – на проекты в сфере промышленности, 1,1 трлн получат малые и средние предприятия (МСП), 800 млрд планируется инвестировать в инфраструктуру и городскую среду, 130 млрд – в инновации.

Деньги будут предоставлены в форме кредитов и гарантий – не только от головной структуры группы, непосредственно ВЭБ.РФ, но и от других институтов развития, перешедших под управление госкорпорации. В частности, от группы РЭЦ, «Корпорации МСП», «Роснано», фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, Фонда развития промышленности, Российского фонда развития информационных технологий. Общая стоимость проектов, в которые вложится ВЭБ, с учетом частных инвестиций – 17,6 трлн руб.

Стратегические цели группы на этот период – увеличение минимум до 9% доли в общем объеме инвестиций в основной капитал, охват поддержкой 16% несырьевого неэнергетического экспорта, участие в строительстве инфраструктуры и благоустройстве в 50 городах, рост ежегодной выручки инновационных компаний, воспользовавшихся инструментами ВЭБа, до 250 млрд руб. и ряд других, отмечалось в презентации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных