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ЦБ зафиксировал рекордный объем вложений инвесторов в акции Virgin Galactic

Ведомости

Центральный банк России в июне 2021 г. зафиксировал рекордный объем операций с акциями американской технологической компании Virgin Galactic на Санкт-Петербургской бирже. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ «Обзор рисков финансовых рынков».

В частности, 25 июня объемы операций с акциями Virgin Galactic составили около 60% от объема сделок на Петербургской бирже. «В целом доля операций с акциями компании на «СПБ бирже» выросла с 1% в IV квартале 2020 г. до 24% в июне 2021 г.», — говорится в обзоре ЦБ. 

Волатильность котировок акций Virgin Galactic является «максимальной среди 50 наиболее торгуемых акций на «СПБ бирже»», указали в ЦБ. Российские инвесторы начали активно скупать акции Virgin Galactic еще в феврале 2021 г., и в дальнейшем, несмотря на то что цена акций снижалась, инвестиции населения продолжали расти. 

Новость об успешном полете космического корабля Virgin Galactic 22 мая привела к существенному росту стоимости акций компании и фиксации прибыли российскими частными инвесторами. Далее пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришелся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США официально разрешило компании полеты в космос с пассажирами на борту. При этом в тот же день котировки упали на фоне новостей о допэмиссии акций Virgin Galactic, указали в ЦБ. 

Вложения частных инвесторов в иностранные компании из космической, технологической, фармацевтической, биотехнологической, исследовательской, ИТ-областей могут нести в себе риски, поскольку бизнес таких компаний носит инновационный характер, что является признаком неопределенности и непредсказуемости финансовых результатов бизнеса. 

«Увеличивая вложения в компании высокотехнологичного сектора, физические лица, кроме потенциальной прибыли и увеличения диверсификации портфеля, могут столкнуться с реализацией рыночного риска. В случае массовости таких вложений в будущем это может создавать системные риски», — указали в ЦБ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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