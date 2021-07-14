ЦБ зафиксировал рекордный объем вложений инвесторов в акции Virgin Galactic

Новость об успешном полете космического корабля Virgin Galactic 22 мая привела к существенному росту стоимости акций компании и фиксации прибыли российскими частными инвесторами. Далее пик роста цен и пик продаж физическими лицами пришелся на 25 июня, когда Федеральное управление гражданской авиации США официально разрешило компании полеты в космос с пассажирами на борту. При этом в тот же день котировки упали на фоне новостей о допэмиссии акций Virgin Galactic, указали в ЦБ.