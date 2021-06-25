«Сбер» сообщил о резком росте инвестиционной активности поколения «зумеров»

В два раза увеличился объем вложений «миллениалов» (люди 1981–1996 г. рождения) и «иксов» (люди 1965–1980 г. рождения) — до 25 и 88 млрд руб. соответственно. Наименьшую динамику за год продемонстрировали «бумеры», к категории которых относятся лица, родившиеся в период с 1946 по 1964 г. Рост здесь составил 50%. При этом общий объем средств достиг 124 млрд руб.