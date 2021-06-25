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«Сбер» сообщил о резком росте инвестиционной активности поколения «зумеров»

Ведомости

Объем вложений представителей поколения «зумеров» — людей, родившихся в 1997 г. и младше — в инвестиционные инструменты за год вырос в восемь раз и достиг 7 млрд руб., говорится в результатах исследования, проведенного аналитиками «Сбера» на основе статистики компании «Сбер Управление Активами». Это максимальная динамика среди всех возрастных групп.

В два раза увеличился объем вложений «миллениалов» (люди 1981–1996 г. рождения) и «иксов» (люди 1965–1980 г. рождения) — до 25 и 88 млрд руб. соответственно. Наименьшую динамику за год продемонстрировали «бумеры», к категории которых относятся лица, родившиеся в период с 1946 по 1964 г. Рост здесь составил 50%. При этом общий объем средств достиг 124 млрд руб.

Общее число инвесторов-«миллениалов» в «Сбере» увеличилось за год в четыре раза, а «зумеров» — в три. Среди «иксов» и «бумеров» прирост составил 60% и 30% соответственно.

Наиболее популярным инструментом у «зумеров» являются облигации: их выбирают 55% представителей данной категории, отметили аналитики. Еще 45% отдают предпочтение акциям. Среди «миллениалов» эти доли разделились поровну. При этом многие представители данного поколения предпочитают фонд смешанных инвестиций, который одновременно вкладывает и в акции, и в облигации, заявили в «Сбере».

Среди «иксов» облигации выбирают 60% клиентов, кроме того, 6% из них выбирают стратегии с защитой капитала. «Бумеров» эксперты назвали «самыми прагматичными и консервативными инвесторами», потому что 75% из них вкладывают средства в облигации, 13% инвестируют в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и 12% отдают предпочтения акциям.

В прошлом году на фоне падения ставок по депозитам был зафиксирован приток частных инвесторов на биржи. По данным Мосбиржи, количество таковых в марте этого года превысило 11 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных