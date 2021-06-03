Набиуллина рассказала о продаже финпродуктов под видом обучающих программ
Банк России фиксирует новую проблему, когда продавцы предлагают финансовые продукты разной сложности под видом обучающих программ, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Сейчас у нас еще одна проблема возникла, потому что в интернете действительно есть много программ обучения, которые являются не программами обучения, а по сути дела — рекламой. Продавцы финансовых продуктов начинают под видом того, что они обучают, предлагать некоторые продукты, в том числе сложные. Конечно, за этим тоже надо смотреть, потому что это псевдофинансовая грамотность», — сказала она.
В конце марта исследование, проведенное Институтом фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу ЦБ, показало, что с 2018 по 2020 г. доля россиян с уровнем финансовой грамотности выше среднего увеличилась с 34% до 39%. Однако за то же время сократилась доля людей со средним уровнем финансовой грамотности— с 34% до 30%. Доля людей с низким уровнем выросла на 1 п.п. — до 31% соответственно.
В прошлом году на фоне падения ставок по депозитам был зафиксирован приток частных инвесторов на биржи. Ранее Мосбиржа сообщила, что количество таковых в марте превысило 11 млн человек.