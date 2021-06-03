Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Финансы

Набиуллина рассказала о продаже финпродуктов под видом обучающих программ

Ведомости

Банк России фиксирует новую проблему, когда продавцы предлагают финансовые продукты разной сложности под видом обучающих программ, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Сейчас у нас еще одна проблема возникла, потому что в интернете действительно есть много программ обучения, которые являются не программами обучения, а по сути дела — рекламой. Продавцы финансовых продуктов начинают под видом того, что они обучают, предлагать некоторые продукты, в том числе сложные. Конечно, за этим тоже надо смотреть, потому что это псевдофинансовая грамотность», — сказала она.

Набиуллина назвала препятствие для выплаты зарплат по номеру телефона

В конце марта исследование, проведенное Институтом фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по заказу ЦБ, показало, что с 2018 по 2020 г. доля россиян с уровнем финансовой грамотности выше среднего увеличилась с 34% до 39%. Однако за то же время сократилась доля людей со средним уровнем финансовой грамотности— с 34% до 30%. Доля людей с низким уровнем выросла на 1 п.п. — до 31% соответственно.

В прошлом году на фоне падения ставок по депозитам был зафиксирован приток частных инвесторов на биржи. Ранее Мосбиржа сообщила, что количество таковых в марте превысило 11 млн человек.

Ранее по теме: В АБР оценили сроки принятия закона о блокировке подозрительных карточных переводов

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных