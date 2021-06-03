Набиуллина рассказала о продаже финпродуктов под видом обучающих программ

«Сейчас у нас еще одна проблема возникла, потому что в интернете действительно есть много программ обучения, которые являются не программами обучения, а по сути дела — рекламой. Продавцы финансовых продуктов начинают под видом того, что они обучают, предлагать некоторые продукты, в том числе сложные. Конечно, за этим тоже надо смотреть, потому что это псевдофинансовая грамотность», — сказала она.