Выдача потребкредитов в России упала до минимума с начала года

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в июне, что если рост в сегменте необеспеченного потребкредитования не замедлится, регулятор еще раз увеличит надбавки по таким кредитам. 30 июня регулятор официально объявил о повышении надбавок к коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и ссудам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Так, например, с 1 октября по кредитам заемщикам с ПДН выше 80% надбавки вырастут с текущих уровней на 0,4-0,9 п. п. в зависимости от показателя полной стоимости кредита. Регулятор обосновал свое решение тем, что ускоренные темпы роста кредитования во II квартале сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом ПДН заемщиков, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками кредитной политики.