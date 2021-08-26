Выдача потребкредитов в России упала до минимума с начала года
Российские банки в июле этого года выдали гражданам 1,23 млн потребительских кредитов, что является минимальным показателем с января, когда жители страны оформили 1,17 млн ссуд, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В июле 2020 г. было выдано 1,24 млн ссуд, а в июне 2021 г. — 1,49 млн, что на 1 и 17,4% меньше нынешнего значения соответственно.
«Ситуация в сегменте потребкредитования в этом году в целом остается стабильной. Количество выданных кредитов колеблется в пределах 1,2–1,5 млн штук в месяц, и определяющим фактором темпов выдачи в июле остается риск-профиль заемщиков, их персональный кредитный рейтинг (ПКР)», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Больше всего потребительских кредитов в июле было выдано в Москве — 63 800 штук. В топ-5 вошли также Московская область (55 800), Краснодарский край (48 200), республики Башкортостан (43 100) и Татарстан (42 600). Наименьшие показали отмечены в Белгородской и Тульской областях — 12 700 и 12 800 штук.
При этом динамика выдачи потребкредитов в регионах России носила разнонаправленный характер. Наибольшее падение выдач в годовом выражении зафиксировано в Кемеровской (-9,5%), Оренбургской (-8%) и Иркутской областях (-7,6%). Самый высокий рост наблюдался в Татарстане (+9,6%), Санкт-Петербурге (+9,2%) и Свердловской области (+6,2%). В Москве потребкредитование выросло в годовом выражении на 0,5%.
Ранее потребкредитование в России росло четыре месяца подряд: в июне — на 2%, а за первое полугодие 2021 г. — на 9,8%, следует из доклада ЦБ о развитии банковского сектора в июне. По данным ОКБ, в июне 2021 г. банки выдали более 1,7 млн кредитов наличными, что стало абсолютным рекордом за всю историю рынка.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в июне, что если рост в сегменте необеспеченного потребкредитования не замедлится, регулятор еще раз увеличит надбавки по таким кредитам. 30 июня регулятор официально объявил о повышении надбавок к коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и ссудам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Так, например, с 1 октября по кредитам заемщикам с ПДН выше 80% надбавки вырастут с текущих уровней на 0,4-0,9 п. п. в зависимости от показателя полной стоимости кредита. Регулятор обосновал свое решение тем, что ускоренные темпы роста кредитования во II квартале сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом ПДН заемщиков, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками кредитной политики.