ВТБ зафиксировал рост доли фишинга в мошеннических атаках в два раза
Доля фишинга в общем объеме мошеннических атак в России с начала 2021 г. увеличилась в два раза, достигнув 17%, сообщила пресс-служба ВТБ.
Эксперты банка отметили, что сейчас пользователи наиболее часто сталкиваются с подобными ресурсами злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах. Например, количество фишинговых страниц в Telegram, обнаруженных ВТБ, за указанный период выросло в 15 раз. Отмечается, что распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в соцмедиа.
«Эти ресурсы (соцсети и мессенджеры. — Ред.) часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей. Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. А пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают стать жертвами мошенников и передают им свои персональные данные», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Эксперты выявили несколько наиболее часто встречающихся сценариев фишинга. Среди них — акции, якобы позволяющие получить бонусы за прохождение опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках и единоразовые выплаты по инвестициям.
В целом за январь — август ВТБ добился блокировки 6000 фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или ресурсах. Все они «мимикрировали» под бренд банка.
Чугунов подчеркнул, что стать жертвой мошенников можно, самостоятельно сообщив им персональные данные. В ВТБ напомнили, что сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают сведения о банковских картах, в том числе CVC2/CVV2, и счетах клиентов. Также эксперты предупредили, что не стоит устанавливать на устройства программное обеспечение «по настоятельной рекомендации» человека, выступающего от лица сотрудника безопасности банка.
Ранее Центробанк сообщил, что во II квартале этого года мошенники украли у россиян более 3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. показатель вырос почти на 40%.