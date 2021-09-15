Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ВТБ зафиксировал рост доли фишинга в мошеннических атаках в два раза

Ведомости

Доля фишинга в общем объеме мошеннических атак в России с начала 2021 г. увеличилась в два раза, достигнув 17%, сообщила пресс-служба ВТБ.

Эксперты банка отметили, что сейчас пользователи наиболее часто сталкиваются с подобными ресурсами злоумышленников в социальных сетях и мессенджерах. Например, количество фишинговых страниц в Telegram, обнаруженных ВТБ, за указанный период выросло в 15 раз. Отмечается, что распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в соцмедиа.

«Эти ресурсы (соцсети и мессенджеры. — Ред.) часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей. Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. А пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают стать жертвами мошенников и передают им свои персональные данные», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В МВД рассказали о мошенничестве с помощью «зеркальных» сайтов банков

Эксперты выявили несколько наиболее часто встречающихся сценариев фишинга. Среди них — акции, якобы позволяющие получить бонусы за прохождение опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках и единоразовые выплаты по инвестициям.

В целом за январь — август ВТБ добился блокировки 6000 фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или ресурсах. Все они «мимикрировали» под бренд банка.

Чугунов подчеркнул, что стать жертвой мошенников можно, самостоятельно сообщив им персональные данные. В ВТБ напомнили, что сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают сведения о банковских картах, в том числе CVC2/CVV2, и счетах клиентов. Также эксперты предупредили, что не стоит устанавливать на устройства программное обеспечение «по настоятельной рекомендации» человека, выступающего от лица сотрудника безопасности банка.

Ранее Центробанк сообщил, что во II квартале этого года мошенники украли у россиян более 3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. показатель вырос почти на 40%.

Ранее по теме: ЦБ не поддержал идею информировать о звонках мошенников бесплатно

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных