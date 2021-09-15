ВТБ зафиксировал рост доли фишинга в мошеннических атаках в два раза

Чугунов подчеркнул, что стать жертвой мошенников можно, самостоятельно сообщив им персональные данные. В ВТБ напомнили, что сотрудники кредитных организаций никогда не спрашивают сведения о банковских картах, в том числе CVC2/CVV2, и счетах клиентов. Также эксперты предупредили, что не стоит устанавливать на устройства программное обеспечение «по настоятельной рекомендации» человека, выступающего от лица сотрудника безопасности банка.