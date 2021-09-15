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ЦБ не поддержал идею информировать о звонках мошенников бесплатно

Решать надо саму проблему телефонного мошенничества
Вадим Арапов
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею Общенародного фронта (ОНФ) обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников. Большого экономического смысла обязать операторов бесплатно сообщать клиенту о звонке мошенника нет, отметил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев: пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу, так как не всем она нужна, а операторы зарабатывают на этом. По словам Сычева, когда на клиентов перестал воздействовать звонок «из службы безопасности банка», им начали звонить якобы из МВД или «Госуслуг». То же самое будет и с информированием о звонках, считает он: через некоторое время мошенники научатся обходить эти системы и последствия могут быть еще страшнее.

Информирование – это последний шаг, которым следует заниматься, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин: граждане, особенно старшее поколение, могут не обращать внимания на всплывающие уведомления и сообщения о том, что вызов недоверенный. По его словам, когда проблема телефонного мошенничества носит настолько массовый характер, необходимо решать ее саму, а информирование позволит лишь снизить число пострадавших на 20–30%, но не на 90%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных