ЦБ не поддержал идею информировать о звонках мошенников бесплатно

ЦБ не поддержал идею информировать о звонках мошенников бесплатноРешать надо саму проблему телефонного мошенничества
Банк России, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею Общенародного фронта (ОНФ) обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников. Большого экономического смысла обязать операторов бесплатно сообщать клиенту о звонке мошенника нет, отметил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев: пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу, так как не всем она нужна, а операторы зарабатывают на этом. По словам Сычева, когда на клиентов перестал воздействовать звонок «из службы безопасности банка», им начали звонить якобы из МВД или «Госуслуг». То же самое будет и с информированием о звонках, считает он: через некоторое время мошенники научатся обходить эти системы и последствия могут быть еще страшнее.
Информирование – это последний шаг, которым следует заниматься, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин: граждане, особенно старшее поколение, могут не обращать внимания на всплывающие уведомления и сообщения о том, что вызов недоверенный. По его словам, когда проблема телефонного мошенничества носит настолько массовый характер, необходимо решать ее саму, а информирование позволит лишь снизить число пострадавших на 20–30%, но не на 90%.