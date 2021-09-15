ЦБ не поддержал идею информировать о звонках мошенников бесплатно

Банк России, Минцифры и операторы связи раскритиковали идею Общенародного фронта (ОНФ) обязать операторов бесплатно информировать граждан о звонках мошенников. Большого экономического смысла обязать операторов бесплатно сообщать клиенту о звонке мошенника нет, отметил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев: пользователь должен сам решать, подключать ли ему услугу, так как не всем она нужна, а операторы зарабатывают на этом. По словам Сычева, когда на клиентов перестал воздействовать звонок «из службы безопасности банка», им начали звонить якобы из МВД или «Госуслуг». То же самое будет и с информированием о звонках, считает он: через некоторое время мошенники научатся обходить эти системы и последствия могут быть еще страшнее.