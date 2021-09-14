Потери граждан из-за мошенников растут быстрее бизнеса банков

Банк России решил сравнить динамику роста украденных мошенниками денег у клиентов банков с темпами роста переводов. Выяснилось, что ущерб от операций без согласия клиента вырос за два с половиной года в 1,3 раза и составил 3 млрд руб. за II квартал, а переводы через онлайн-банк – на 47,6% до 244 трлн руб. Это следует из слайда презентации ЦБ для внутренних целей, с которым ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два собеседника, знакомые с содержанием презентации. В ЦБ ни подтвердили, ни опровергли содержимое слайда.