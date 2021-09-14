Потери граждан из-за мошенников растут быстрее бизнеса банков

Потери граждан из-за мошенников растут быстрее бизнеса банковЦБ меры принимает, но предупреждает: быстрого эффекта ждать не стоит
Банк России решил сравнить динамику роста украденных мошенниками денег у клиентов банков с темпами роста переводов. Выяснилось, что ущерб от операций без согласия клиента вырос за два с половиной года в 1,3 раза и составил 3 млрд руб. за II квартал, а переводы через онлайн-банк – на 47,6% до 244 трлн руб. Это следует из слайда презентации ЦБ для внутренних целей, с которым ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два собеседника, знакомые с содержанием презентации. В ЦБ ни подтвердили, ни опровергли содержимое слайда.
«По результатам регулярного мониторинга финансового ущерба от действий злоумышленников наглядно видно, что темпы роста ущерба опережают темпы роста бизнеса», – говорится на слайде ЦБ. Несмотря на то что размер ущерба измеряется в миллиардах, а переводов – в триллионах, сравнивать динамику можно, потому что это показывает темпы прироста, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, более понятный для восприятия результат можно получить, разделив размер ущерба на объем переводов за сопоставимый период. Таким образом получается, что суммарный размер ущерба растет относительно переводов, добавил Лопатин.