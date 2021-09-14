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Потери граждан из-за мошенников растут быстрее бизнеса банков

ЦБ меры принимает, но предупреждает: быстрого эффекта ждать не стоит
Вадим Арапов
Год назад из-за карантина и роста операций через дистанционные каналы мошенники активизировались / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России решил сравнить динамику роста украденных мошенниками денег у клиентов банков с темпами роста переводов. Выяснилось, что ущерб от операций без согласия клиента вырос за два с половиной года в 1,3 раза и составил 3 млрд руб. за II квартал, а переводы через онлайн-банк – на 47,6% до 244 трлн руб. Это следует из слайда презентации ЦБ для внутренних целей, с которым ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили два собеседника, знакомые с содержанием презентации. В ЦБ ни подтвердили, ни опровергли содержимое слайда.

«По результатам регулярного мониторинга финансового ущерба от действий злоумышленников наглядно видно, что темпы роста ущерба опережают темпы роста бизнеса», – говорится на слайде ЦБ. Несмотря на то что размер ущерба измеряется в миллиардах, а переводов – в триллионах, сравнивать динамику можно, потому что это показывает темпы прироста, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. По его словам, более понятный для восприятия результат можно получить, разделив размер ущерба на объем переводов за сопоставимый период. Таким образом получается, что суммарный размер ущерба растет относительно переводов, добавил Лопатин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных