«Коммерсантъ» узнал о потенциальных покупателях банка «Открытие»

В 2017 г. «Открытие» попало под финансовое оздоровление, его собственником стал ЦБ. Это первый банк, который ЦБ санировал с помощью нового механизма – Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор получил 99% акций банка в августе 2017 г. На докапитализацию группы «Открытие» ЦБ потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». В августе Банк России объявил сбор предложений от потенциальных инвесторов на покупку не менее 50% + 1 акции банка. Заявки принимаются с 11 по 22 октября. ЦБ также не исключает продажу пакета акций банка частями на организованных торгах.