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«Коммерсантъ» узнал о потенциальных покупателях банка «Открытие»

Ведомости

На банк «ФК Открытие» есть два потенциальных покупателя: группа «Регион»-«Россиум» (владеет МКБ) и Газпромбанк (ГПБ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников, которые узнали об этом от сотрудников «Открытия», а также близких к конкурентам. Еще один собеседник издания, знакомый с переговорным процессом, сообщил, что покупку «очень сильно лоббирует» Газпромбанк. Банк планирует «очень сильно вырасти» и получить недостающие в группе компетенции за счет покупки.

Топ-менеджер крупного банка также слышал, что ГПБ интересуется «Открытием». Сотрудники МКБ зашли в службу внутреннего контроля и службу безопасности «Открытия», сообщили два человека, которые узнали это от сотрудников одной из этих служб продаваемого банка. Два источника, близких к ГК «Регион», заявили, что был проведен неглубокий due diligence «Открытия», но решение о выставлении заявки на покупку пока не принято.

Собеседник издания, знакомый с интересующимися активом, сообщил, что блокпакет могут приобрести структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса. В случае покупки четверть акций может быть размещена в ходе IPO. Один из собеседников издания отметил, что группа Сбербанка хочет купить НРФ «Открытие», который входит в группу «Открытие». Ранее АСН и «Интерфакс» сообщали со ссылкой на источник на страховом рынке, что группа «Регион»-«Россиум» проявила интерес к «Росгосстраху» (также входит в группу «Открытие»).

В 2017 г. «Открытие» попало под финансовое оздоровление, его собственником стал ЦБ. Это первый банк, который ЦБ санировал с помощью нового механизма – Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор получил 99% акций банка в августе 2017 г. На докапитализацию группы «Открытие» ЦБ потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». В августе Банк России объявил сбор предложений от потенциальных инвесторов на покупку не менее 50% + 1 акции банка. Заявки принимаются с 11 по 22 октября. ЦБ также не исключает продажу пакета акций банка частями на организованных торгах.

Ранее по теме: ЦБ раскрыл варианты продажи банка «Открытие»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных