«Коммерсантъ» узнал о потенциальных покупателях банка «Открытие»
На банк «ФК Открытие» есть два потенциальных покупателя: группа «Регион»-«Россиум» (владеет МКБ) и Газпромбанк (ГПБ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников, которые узнали об этом от сотрудников «Открытия», а также близких к конкурентам. Еще один собеседник издания, знакомый с переговорным процессом, сообщил, что покупку «очень сильно лоббирует» Газпромбанк. Банк планирует «очень сильно вырасти» и получить недостающие в группе компетенции за счет покупки.
Топ-менеджер крупного банка также слышал, что ГПБ интересуется «Открытием». Сотрудники МКБ зашли в службу внутреннего контроля и службу безопасности «Открытия», сообщили два человека, которые узнали это от сотрудников одной из этих служб продаваемого банка. Два источника, близких к ГК «Регион», заявили, что был проведен неглубокий due diligence «Открытия», но решение о выставлении заявки на покупку пока не принято.
Собеседник издания, знакомый с интересующимися активом, сообщил, что блокпакет могут приобрести структуры одного из крупнейших бизнесменов, у которого нет своего финансового бизнеса. В случае покупки четверть акций может быть размещена в ходе IPO. Один из собеседников издания отметил, что группа Сбербанка хочет купить НРФ «Открытие», который входит в группу «Открытие». Ранее АСН и «Интерфакс» сообщали со ссылкой на источник на страховом рынке, что группа «Регион»-«Россиум» проявила интерес к «Росгосстраху» (также входит в группу «Открытие»).
В 2017 г. «Открытие» попало под финансовое оздоровление, его собственником стал ЦБ. Это первый банк, который ЦБ санировал с помощью нового механизма – Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Регулятор получил 99% акций банка в августе 2017 г. На докапитализацию группы «Открытие» ЦБ потратил более 550 млрд руб. В сентябре того же года забрал на санацию Бинбанк, который с 1 января 2019 г. присоединили к «Открытию». В августе Банк России объявил сбор предложений от потенциальных инвесторов на покупку не менее 50% + 1 акции банка. Заявки принимаются с 11 по 22 октября. ЦБ также не исключает продажу пакета акций банка частями на организованных торгах.