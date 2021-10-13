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Эксперты сообщили о снижении количества DDoS-атак на российские банки

Ведомости

Количество DDoS-атак на российские банки в октябре сократилось после августовского и сентябрьского всплеска, сообщил РБК со ссылкой на представителей банков и компаний, которые специализируются на кибербезопасности.

По данным Qrator Labs, в начале октября число DDoS-атак на банки упало на 89% по сравнению с началом сентября. В «Ростелеком-Солар» сообщили, что в начале октября зарегистрировано чуть более 60 DDoS-атак, а в первую неделю сентября – более 2300. Orange Business Services сообщила, что с 23 сентября зарегистрировала около 30 запросов на финансовые организации, что примерно равно частоте атак в период относительного затишья с 10 по 15 сентября. Однако частота атак все еще выше, чем в среднем до 6 августа.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что мощность и длительность DDоS-атак снизилась в пять раз относительно пика в сентябре. В «Лаборатории Касперского» и Московском кредитном банке подтвердили тенденцию к снижению числа атак на банки. В Газпромбанке сообщили, что уровень атак остается высоким. Остальные банки и ЦБ не ответили на запросы издания.

Основатель и гендиректор Qrator Labs Александр Лямин заявил, что ситуация в банковской сфере постепенно стабилизируется, но говорить об окончании тренда пока рано. Руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов отметил, что по итогам октября может быть небольшой рост DDoS-атак по сравнению с предыдущими месяцами этого года, кроме сентября.

Qrator Labs зафиксировала максимальную скорость атак на банки в октябре на уровне 125 Гбит/с. По данным Orange Business Services, емкость самой мощной атаки с 25 сентября составила 45 Гбит/с. Директор центра кибербезопасности Orange Business Services в России и СНГ Юрий Бармотин добавил, что компании фиксирует атаки емкостью от 14 до 20 Гбит/с.

В сентябре ЦБ, банки и эксперты зафиксировали повышенное число DDoS-атак на отечественные финансовые организации. Так, например, ВТБ отразил свыше 80 DDоS-атак — это больше, чем за все восемь месяцев с начала года. По данным замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артема Сычева, масштабной кибератаке подверглись до 15 финансовых организаций России.

Ранее по теме: ЦБ раскрыл подробности масштабной кибератаки на российские организации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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