Эксперты сообщили о снижении количества DDoS-атак на российские банки

По данным Qrator Labs, в начале октября число DDoS-атак на банки упало на 89% по сравнению с началом сентября. В «Ростелеком-Солар» сообщили, что в начале октября зарегистрировано чуть более 60 DDoS-атак, а в первую неделю сентября – более 2300. Orange Business Services сообщила, что с 23 сентября зарегистрировала около 30 запросов на финансовые организации, что примерно равно частоте атак в период относительного затишья с 10 по 15 сентября. Однако частота атак все еще выше, чем в среднем до 6 августа.