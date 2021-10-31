Банки из топ-50 повысили ставки по вкладам до 8%
Крупные российские банки в конце октября анонсировали повышение процентных ставок по вкладам. В частности, до 8,18% планирует повысить ставку по одному из депозитов РГС-банк, а Россельхозбанк и ТКБ заявили о поднятии ставки до 8% годовых сразу по двум вкладам, сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, увеличил ставки на 0,75 п. п. Новикомбанк, сейчас самое выгодное предложение по депозиту составляет 7,75% годовых. На повышение ставок решились также СКБ-банк (7,7%), Росбанк (7,5%), «ФК Открытие» (7,2%) и Райффайзенбанк (6,85%).
По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц превысила 6,5% годовых и показатель продолжит расти, следует из данных ЦБ.
Издание отмечает, что некоторые банки не изменили условия для прежних накопительных счетов, высокую доходность предлагают лишь по новым вкладам.
Например, Сбербанк предлагает ставку 6,5% годовых при размещении от 100 000 руб. на срок от 2 лет и при отсутствии открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца. Клиенты ВТБ могут разместить «новые средства» к вкладам, открытым до 1 сентября в банке, ставка в этом случае составит до 8,5% годовых.
Параллельно с ростом ставок по вкладам у банков меняются и ипотечные ставки. Банки начали пересматривать условия ипотечных программ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5%. Обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк, выяснил РБК.