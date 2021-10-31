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Банки из топ-50 повысили ставки по вкладам до 8%

Ведомости

Крупные российские банки в конце октября анонсировали повышение процентных ставок по вкладам. В частности, до 8,18% планирует повысить ставку по одному из депозитов РГС-банк, а Россельхозбанк и ТКБ заявили о поднятии ставки до 8% годовых сразу по двум вкладам, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, увеличил ставки на 0,75 п. п. Новикомбанк, сейчас самое выгодное предложение по депозиту составляет 7,75% годовых. На повышение ставок решились также СКБ-банк (7,7%), Росбанк (7,5%), «ФК Открытие» (7,2%) и Райффайзенбанк (6,85%).

По итогам второй декады октября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц превысила 6,5% годовых и показатель продолжит расти, следует из данных ЦБ.

Издание отмечает, что некоторые банки не изменили условия для прежних накопительных счетов, высокую доходность предлагают лишь по новым вкладам. 

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Например, Сбербанк предлагает ставку 6,5% годовых при размещении от 100 000 руб. на срок от 2 лет и при отсутствии открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца. Клиенты ВТБ могут разместить «новые средства» к вкладам, открытым до 1 сентября в банке, ставка в этом случае составит до 8,5% годовых.

Параллельно с ростом ставок по вкладам у банков меняются и ипотечные ставки. Банки начали пересматривать условия ипотечных программ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5%. Обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк, выяснил РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных