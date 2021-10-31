Банки из топ-50 повысили ставки по вкладам до 8%

Например, Сбербанк предлагает ставку 6,5% годовых при размещении от 100 000 руб. на срок от 2 лет и при отсутствии открытых вкладов в Сбербанке в предыдущие три месяца. Клиенты ВТБ могут разместить «новые средства» к вкладам, открытым до 1 сентября в банке, ставка в этом случае составит до 8,5% годовых.