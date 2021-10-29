В ЦБ рассказали о новых финансовых пирамидах с инвестициями и NFT

Мошенники завлекают пользователей возможностью легкого заработка, предлагая в игровой форме заняться инвестициями — например, в виртуальную недвижимость, объяснил специалист. При этом для получения вознаграждения или выигрыша, как и в классических финансовых пирамидах, нужно приводить новых игроков. В противном случае проект останавливается, а деньги из него вывести нельзя.