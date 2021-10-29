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В ЦБ рассказали о новых финансовых пирамидах с инвестициями и NFT

Ведомости

В России получил распространение новый тип финансовых пирамид в виде «онлайн инвестиционных игр», сообщает РБК со ссылкой на главу департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

По словам юриста, сейчас на такие проекты приходится около 8% от всех выявленных в III квартале текущего года финансовых пирамид, однако некоторые их них еще находятся в начальной стадии.

Мошенники завлекают пользователей возможностью легкого заработка, предлагая в игровой форме заняться инвестициями — например, в виртуальную недвижимость, объяснил специалист. При этом для получения вознаграждения или выигрыша, как и в классических финансовых пирамидах, нужно приводить новых игроков. В противном случае проект останавливается, а деньги из него вывести нельзя.

Деньги для участия в проекте перечисляют через личный кабинет на сайте различными способами, включая криптовалюты. Лях отметил, что большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее.

Кроме того, в ЦБ выявили всплеск популярности финансовых пирамид, использующих модную технологию невзаимозаменяемых токенов (NFT) — цифровых сертификатов, подтверждающих право владения цифровым активом. Участники таких проектов совершают за криптовалюту внутриигровые покупки, которые за пределами игры невозможно конвертировать во что-либо еще.

Отмечается, что в III квартале текущего года ЦБ выявил 278 финансовых пирамид, всего в январе — сентябре была зафиксирована деятельность 424 таких схем (против 140 за аналогичный период прошлого года).

По данным ЦБ, в среднем участники финансовых пирамид в России отдают мошенникам от 50 000 до 100 000 руб., но в отдельных случаях эта сумма может достигать 100 млн руб.

Ранее по теме: Число выявленных за полгода финансовых пирамид выросло в полтора раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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