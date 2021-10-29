В ЦБ рассказали о новых финансовых пирамидах с инвестициями и NFT
По словам юриста, сейчас на такие проекты приходится около 8% от всех выявленных в III квартале текущего года финансовых пирамид, однако некоторые их них еще находятся в начальной стадии.
Мошенники завлекают пользователей возможностью легкого заработка, предлагая в игровой форме заняться инвестициями — например, в виртуальную недвижимость, объяснил специалист. При этом для получения вознаграждения или выигрыша, как и в классических финансовых пирамидах, нужно приводить новых игроков. В противном случае проект останавливается, а деньги из него вывести нельзя.
Деньги для участия в проекте перечисляют через личный кабинет на сайте различными способами, включая криптовалюты. Лях отметил, что большинство пирамид привлекают деньги с помощью криптовалюты или под видом инвестиций в нее.
Кроме того, в ЦБ выявили всплеск популярности финансовых пирамид, использующих модную технологию невзаимозаменяемых токенов (NFT) — цифровых сертификатов, подтверждающих право владения цифровым активом. Участники таких проектов совершают за криптовалюту внутриигровые покупки, которые за пределами игры невозможно конвертировать во что-либо еще.
Отмечается, что в III квартале текущего года ЦБ выявил 278 финансовых пирамид, всего в январе — сентябре была зафиксирована деятельность 424 таких схем (против 140 за аналогичный период прошлого года).
По данным ЦБ, в среднем участники финансовых пирамид в России отдают мошенникам от 50 000 до 100 000 руб., но в отдельных случаях эта сумма может достигать 100 млн руб.