ВТБ спрогнозировал новый рекорд по выдаче ипотеки в России

Печатников отметил, что спрос граждан на ипотеку остается «стабильно высоким», несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка: с марта она выросла на 3,25 п. п. и сейчас составляет максимальные с июля 2019 г. 7,5% годовых. Так, по оценке ВТБ, в 2022 г. объемы жилищного кредитования в России будут сопоставимы с результатами 2021 г. Это обусловлено развитием ипотечных программ для отдельных категорий населения, а также расширением льготной ипотеки под 7% на ИЖС, пояснил Печатников.