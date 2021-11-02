ВТБ спрогнозировал новый рекорд по выдаче ипотеки в России
Объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в 2021 г., может составить 5,8 трлн руб., что станет новым рекордом за всю историю рынка, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Рынок ипотеки в России обновляет рекорды уже четвертый год подряд. В этом году мы ожидаем его роста до 5,8 трлн рублей, что на треть превысит результат прошлого года, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле», — сказал он.
По данным ВТБ, за девять месяцев этого года банки предоставили россиянам ипотечные кредиты на общую сумму 4,6 трлн руб. Это на 35% превышает показатель сопоставимого периода 2020 г., и на 4,5% — за весь 2020 г.
Печатников отметил, что спрос граждан на ипотеку остается «стабильно высоким», несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка: с марта она выросла на 3,25 п. п. и сейчас составляет максимальные с июля 2019 г. 7,5% годовых. Так, по оценке ВТБ, в 2022 г. объемы жилищного кредитования в России будут сопоставимы с результатами 2021 г. Это обусловлено развитием ипотечных программ для отдельных категорий населения, а также расширением льготной ипотеки под 7% на ИЖС, пояснил Печатников.
Ранее ВТБ прогнозировал рост выдачи ипотеки в России по итогам 2021 г. выше 5 трлн руб. В прошлом году, по оценке «Дом.РФ», показатель составил 4,3 трлн руб. — на 50% больше, чем 2019 г. Так, за 2020 г. граждане оформили 1,7 млн ссуд на покупку жилья, увеличение составило 35% в годовом выражении.
Тем не менее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 16 сентября, что фаза активного роста объемов выдачи ипотеки в России близится к завершению. Глава регулятора указала на необходимость следить, чтобы темпы жилищного кредитования росли в меру увеличения реальных доходов населения. На фоне признаков «перегрева» ипотечного рынка ЦБ с 1 августа повысил макропруденциальные надбавки для банков в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом — от 15 до 20%. Предполагалось, что благодаря этому динамика данного вида кредитования нормализуется.