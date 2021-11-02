ВТБ сообщил о снижении цен на недвижимость в России
В презентации говорится, что в Санкт-Петербурге рост цен на новостройки остановился. В ленинградской области средняя цена квадратного метра снизилась на 0,2% до 122 000 руб. В остальных регионах снижение составило 1,2% до 82 600 руб.
На вторичном рынке также наблюдается стагнация цен в российских регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — там цены на жилье выросли на 1-2%.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные ЦИАН, что в 16 городах России стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила в среднем 111 600 руб. Стоимость выросла к сентябрю на 0,8%, к аналогичному периоду прошлого года — на 33%. Аналитики говорят о замедлении динамики роста цен на первичное жилье — по данным ЦИАН, в сентябре по отношению к августу рост оценивался в 1,2%.