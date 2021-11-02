ВТБ сообщил о снижении цен на недвижимость в России

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные ЦИАН, что в 16 городах России стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила в среднем 111 600 руб. Стоимость выросла к сентябрю на 0,8%, к аналогичному периоду прошлого года — на 33%. Аналитики говорят о замедлении динамики роста цен на первичное жилье — по данным ЦИАН, в сентябре по отношению к августу рост оценивался в 1,2%.