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ВТБ сообщил о снижении цен на недвижимость в России

Ведомости

Стоимость квадратного метра в новостройках в Москве в октябре снизилась на 2,3% до 277 000 руб., сообщил ТАСС со ссылкой на презентацию ВТБ, в которой представлена аналитика «Метра квадратного». 

В презентации говорится, что в Санкт-Петербурге рост цен на новостройки остановился. В ленинградской области средняя цена квадратного метра снизилась на 0,2% до 122 000 руб. В остальных регионах снижение составило 1,2% до 82 600 руб. 

На вторичном рынке также наблюдается стагнация цен в российских регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — там цены на жилье выросли на 1-2%. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на данные ЦИАН, что в 16 городах России стоимость квадратного метра жилья в новостройке составила в среднем 111 600 руб. Стоимость выросла к сентябрю на 0,8%, к аналогичному периоду прошлого года — на 33%. Аналитики говорят о замедлении динамики роста цен на первичное жилье — по данным ЦИАН, в сентябре по отношению к августу рост оценивался в 1,2%. 

Ранее по теме: Аналитики назвали города с самым быстрым ростом цен на жилье в новостройках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных