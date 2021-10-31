Аналитики назвали города с самым быстром ростом цен на жилье в новостройках
В 16 российских городах стоимость квадратного метра в новостройке составила в среднем 111,6 тыс. руб., рост к сентябрю составил 0,8%, а к аналогичному периоду прошлого года — 33%. Такие данные со ссылкой на ЦИАН приводит «Коммерсантъ».
В компании «Этажи» квартиры в новостройкой оценивают в 84,7 тыс. руб. за кв. м, а рост — всего на 0,29%. В «Авито Недвижимости» показатель находится на уровне 130,1 тыс. руб.
Аналитики говорят о замедлении динамики роста цен на первичное жилье — по данным ЦИАН, в сентябре по отношению к августу рост оценивался в 1,2%. В октябре недвижимость дорожала наиболее ощутимо в Перми и Волгограде — на 5%, до 86 тыс. руб. и 73,9 тыс. руб. за кв. м соответственно. Снижение стоимости наблюдается впервые за долгое время в Краснодаре — на 3%, до 125,7 тыс. руб. за «квадрат».
Аналитики «Этажей» увидели наиболее выраженный рост цен на первичное жилье, до 2,4%, в Сургуте, там «квадрат» оценивают в 80,9 тыс. руб.
Средняя стоимость новостроек продолжит расти на 0,5−1% в месяц, считает руководитель центра новостроек «Этажей» Сергей Зайцев.
После повышения ключевой ставки ЦБ многие россияне поняли, что рассчитывать на снижение стоимости ипотечного кредитования не стоит. Также о покупке жилья люди будут задумываться на фоне данных о высокой инфляции, отмечает эксперт.