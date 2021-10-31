Аналитики назвали города с самым быстром ростом цен на жилье в новостройках

Аналитики говорят о замедлении динамики роста цен на первичное жилье — по данным ЦИАН, в сентябре по отношению к августу рост оценивался в 1,2%. В октябре недвижимость дорожала наиболее ощутимо в Перми и Волгограде — на 5%, до 86 тыс. руб. и 73,9 тыс. руб. за кв. м соответственно. Снижение стоимости наблюдается впервые за долгое время в Краснодаре — на 3%, до 125,7 тыс. руб. за «квадрат».