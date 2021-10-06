Объем выданных в 2021 году ипотечных кредитов превысил 4 трлн рублей

При этом 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного роста объемов выдач ипотеки в России близится к завершению. Это обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ с исторически минимальных 4,25% годовых в июле 2020 г. — марте 2021 г. до текущих 6,75%, а также ужесточением условий льготной программы на новостройки «Господдержка 2020». Так, с июля власти повысили предельную ставку по ней с 6,5 до 7% годовых и снизили максимальный размер ссуды до 3 млн руб. — в четыре раза для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и вдвое для остальных регионов страны.