Объем выданных в 2021 году ипотечных кредитов превысил 4 трлн рублей
Российские банки за первые девять месяцев этого года предоставили населению ипотечные кредиты на общую сумму в 4 трлн руб., что на 42% больше, чем в сопоставимый период 2020 г., сообщила пресс-служба ВТБ.
Этот банк за январь — сентябрь предоставил гражданам ссуды на покупку жилья более чем на 750 млрд руб., что почти на четверть превышает прошлогодние значения. Регионами-лидерами по объему выданных кредитов в ВТБ стали Москва и Московская область (286 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (66 млрд руб.), Новосибирская область (29,3 млрд руб.), Республика Татарстан (25 млрд руб.) и Свердловская область (21 млрд руб.)
Таким образом, по итогам 2021 г. объем предоставленных населению ипотечных кредитов может превысить 5 трлн руб., что станет новым рекордном за всю историю рынка, заявил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. В прошлом году, как сообщал Дом.РФ, показатель составил 4,3 трлн руб. — на 50% больше, чем 2019 г. В целом за 2020 г. граждане оформили 1,7 млн ссуд на покупку жилья, увеличение составило 35% в годовом выражении.
Ранее сегодня аналитики Frank RG сообщили, что ипотека стала основным драйвером роста объема выдачи розничных кредитов в сентябре. Так, в первый месяц осени граждане взяли примерно 157 000 ссуд на покупку жилья на 487,4 млрд руб. — на 4,47 млрд и 9,78% больше, чем в августе. Однако в годовом выражении ипотечное кредитование в России замедлилось: на 20,68% в количественном выражении и на 3,53% — в денежном соответственно.
Эксперты пояснили, что увеличение в месячном выражении связано с программой семейной ипотеки, по которой банки получили дополнительные лимиты выдач. Дело в том, что с июля этого года ее условия изменили: теперь она доступна семьям с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 г. Это привело к росту среднемесячного объема продаж в 2,7 раза, заявили в ВТБ.
По оценке банка, IV квартал 2021 г. «может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России». «Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будет на уровне сентября, а значит, итоговые значения 2021 г. впервые в истории превысят 5 трлн руб.», – подчеркнул Дячкин.
При этом 16 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что фаза активного роста объемов выдач ипотеки в России близится к завершению. Это обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ с исторически минимальных 4,25% годовых в июле 2020 г. — марте 2021 г. до текущих 6,75%, а также ужесточением условий льготной программы на новостройки «Господдержка 2020». Так, с июля власти повысили предельную ставку по ней с 6,5 до 7% годовых и снизили максимальный размер ссуды до 3 млн руб. — в четыре раза для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и вдвое для остальных регионов страны.